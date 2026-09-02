Jó eséllyel életben van a nepáli vízerőműben rekedt 46 munkás

természeti katasztrófa;Nepál;villámárvíz;

2026-09-02 13:29:00 CEST

Még vizük és élelmük is van. A mentőcsapatok ugyanakkor nem érték el őket.

Egy héttel a pusztító nepáli áradások után is jó esély van arra, hogy életben találják a Rasuwagadhi vízerőműben rekedt munkásokat – írja a Reuters.

A Nepáli Villamosenergia-hatóság igazgatótanácsának tagja, Amhsu Kiran Shahi szerint 46 ember lehet az alagút egyik helyiségszerű részében. Azt mondta, nagyon bíznak abban, hogy a dolgozók túlélték az elmúlt hetet, mert abban az építményben, ahol feltételezésük szerint rekedtek, élelem és víz is rendelkezésre áll. A közlés azonban továbbra is valószínűsítés: a mentőcsapatok még nem érték el a munkásokat.

A rendkívüli áradást egy, a kínai határ közelében bekövetkezett gleccseromlás indította el. A víz jéggel, sziklákkal, sárral és törmelékkel zúdult a térségre, és több vízerőművet is elöntött. A nepáli hatóságok eddig 279 embert mentettek ki az érintett létesítményekből.

Legalább 639 embert ugyanakkor továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Közülük többen a feltételezések szerint a vízerőművekhez kapcsolódó alagutakban rekedhettek.

A túlélők felkutatásán nepáli, indiai és kínai mentőegységek dolgoznak. A csapatok a vízerőművekhez kapcsolódó alagutakban keresik a túlélőket, miközben a Rasuwagadhi erőműnél ismét megpróbálják megtalálni azt a helyiséget, ahol a 46 munkás tartózkodhat.