Új céget alapított Novák Katalin

cég;cégalapítás;Novák Katalin;

2026-09-02 15:14:00 CEST

Családjával közösen tulajdonolják az ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozó vállalkozást.

Miután Novák Katalin volt köztársasági elnök tavaly ősszel belépett a családja jól menő vállalkozásába, idén májusban velük közösen új céget alapított - írta meg az Mfor.

A cikk szerint Novák Katalin és orvosokból álló családja Noveoton Capital Kft. néven indított új vállalkozást 2026. május 14-én, s ugyanezen hónap 27-én be is jegyezték. Az Opten adatbázisa szerint az új cégnek öt tulajdonosa van, a volt köztársasági elnök mellett szülei és bátyja, továbbá egy másik társaságot is bevontak, a 20 éves Aranyklinika Kft.-t, amely szintén Novák Katalin családjáé. Az új cég székhelye ugyanazon a szegedi címen van, mint az Aranyklinikáé, ügyvezetője a volt köztársasági elnök édesapja.

A Noveoton Capital Kft.-nél azonban nem egészségügyi főtevékenységet adtak meg, helyette saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével fog foglalkozni. Ugyanakkor az új cég alapításával szinte egyidőben az Aranyklinika új fiókteleppel gazdagodott Budapesten, a MOM Park irodaházban.

A lap emlékeztet, mindeközben épp ma áll munkába a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság, amely nyilvános felelősségrevonást ígér. Mint előzőleg a Népszava is beszámolt róla, a bizottság tiszás elnöke Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balog Zoltán, a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja, és azt sem zárta ki, hogy Orbán Viktort is behívják majd.