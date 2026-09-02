Novák Katalin, Balog Zoltán és Varga Judit meghallgatását javasolja a kegyelmi ügy hátterét feltáró parlamenti bizottság

Balog Zoltán;Novák Katalin;Varga Judit;Kónya Endre;kegyelmi botrány;

2026-09-02 14:21:00 CEST

A testület elnöke nem zárta ki, hogy Orbán Viktor is meghívást kaphat.

Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balog Zoltán, a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának tiszás elnöke – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Schummer Orsolya (Tisza) a bizottság szerdai alakulóülése előtt sajtótájékoztatón elmondta: az iratanyagok feltárásával kezdik meg a munkát. Szeretnék a kegyelmi ügy teljes iratcsomagját, ami a döntéselőkészítés bármely fázisában készült, az igazságügyi tárcától és a Sándor-palotából bekérni – közölte. A bizottsági elnök arra számít, hogy az iratanyagok áttekintése után – ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza – az első meghallgatások néhány héten belül megtörténhetnek.

Arra a kérdésre, hogy ha a bizottság elé idézettek nem jelennének meg, elmondta: első alkalommal százezer forintos, második alkalommal egymillió forintos büntetés szabható ki, a harmadik alkalom után a bizottságnak van jogi lehetősége, hogy előállítsák a meghallgatandó személyt. Arra a felvetésre, hogy az Orbán-család vagy Orbán Viktor kaphat-e meghívást a testülettől, közölte: ha az iratanyagokban vagy a meghallgatást során bárkinek a szerepe felmerül a döntéshozatalban, akkor meghallgatható és behívható, így ha Orbán Viktor kapcsán merül fel ilyen tény, akkor ő is a listára kerülhet. További kérdésre a bizottsági elnök a bántalmazottak és túlélők meghallgatását is elképzelhetőnek tartotta, ha olyan tény merül fel.

Megjegyezte: bízik benne, hogy a paritásos alapon működő bizottság december 31-ig eredményesen be tudja fejezni a munkát.

Schummer Orsolya felidézte az előzményeket, miszerint Novák Katalin 2023-ban Ferenc pápa látogatásának alkalmából köztársasági elnöki kegyelemben részesített Kónya Endrét.

Felidézte, hogy Kónya Endre ellen évekkel korábban Vásárhelyi János bűntársaként indult büntetőjogi eljárás, aki a bicskei gyermekotthon igazgatója volt és hatalmával visszaélve, kiskorú gondozottak szexuális bántalmazásáért nyolc év fegyházbüntetést kapott. Kónya Endre az ő helyettese volt és a hatósági eljárásban a bántalmazott gyermekek fenyegetésével és pszichés nyomásgyakorlással próbálta eltussolni a bűncselekményeket, amiért 2021-ben három év négy hónap börtönbüntetésre ítélték - közölte. Novák Katalin azonban két év után köztársasági elnöki kegyelemben részesítette és azóta sem adott magyarázatot arra, hogy ezt miért tette - mondta. Közölte: minden ismert szakmai és tanácsadói vélemény ellenére adott kegyelmet Novák Katalin, így joggal feltételezhető, hogy valamilyen informális lobbi húzódik meg a döntés mögött.

„Az egész ügyet átható következmények nélküliség, a kegyelmi döntés és az azt követő felelőtlen, lekicsinylő, eltussoló kormányzati kommunikáció odavezetett, hogy ez az ügy lett a magyar közélet legsötétebb és legszégyenletesebb foltja. Ami megmutatta a Fidesz-KDNP politikai elitjének embertelenségét, álszenteségét és gátlástalanságát, a mindent átható politikai beavatkozás és a szakmaiság háttérbe szorítását, valamint az állam és az egyház egészségtelen viszonyát” - fogalmazott.

Szavai szerint ugyanakkor a két évvel ezelőtt napvilágot látott kegyelmi ügy csak a jéghegy csúcsa. Az, ami a felszínre került, megmutatta, hogy az Orbán-kormány keresztény, családközpontú gyermekvédelmi szlogenjei mögött milyen cinikus hatalomtechnika húzódik meg - hangoztatta Schummer Orsolya.

Rámutatott: a cél annak tisztázása, milyen szerepet játszott a Sándor-palota, az Igazságügyi Minisztérium, a kormányzati és pártpolitikai háttérszereplők, valamint az esetleges egyházi vagy civil közbenjárók a döntéshozatali láncban.

Meg kell találni a felelősöket, és a vonatkozó jogszabályok módosításával meg kell akadályozni, hogy ilyesmi még egyszer előfordulhasson. A teljes magyar társadalom megérdemli, hogy választ és magyarázatot kapjon arra, hogy a sorozatos jelzések ellenére hogyan és miért maradhatott benne a gyermekvédelmi rendszerben hosszú időn keresztül Vásárhelyi János és miért kapott kegyelmet Kónya Endre - jelentette ki a tiszás politikus.