Kimaxolták a korrupciót a választások előtt a NER-cégek

korrupció;közbeszerzések; NER;Választás 2026;CRCB Korrupció Kutató Intézet;

2026-09-02 14:42:00 CEST

2026 első felében, tehát még a választások előtt jelentősen nőtt az Orbán-rendszer 14 vezető oligarchájának cégei által, verseny nélkül megnyert – ezért magas korrupciós kockázatú – közbeszerzések száma. Összesen 960 milliárd forintra szerződtek verseny nélkül – derül ki a Korrupciókutató Intézet Budapest (CRCB) gyorsjelentésből.

2026 első félévének közbeszerzési adatai több különlegességet is mutatnak a CRCB kutatása szerint. A szerződések összesített nettó értéke a 2025 első félévében tapasztalt kiugró érték után – amely egy informatikai keretszerződés megkötéséből adódott –, ismét megközelítette a 2024-ben elért rekordszintet. 2026 első félévében a közbeszerzések összértéke 2500 milliárd forintot tett ki, amelyből közel 2000 milliárd forintot a magyar adófizetők finanszíroztak.

A magas korrupciós kockázat mellett megkötött szerződések értéke kismértékben csökkent, de továbbra is a 2025 első félévi rekordmagasság közelében maradt. 2025 első hat hónapjában Magyarországon a verseny nélkül megkötött szerződések összértéke elérte az 1000 milliárd forintot, 2026 első hat hónapjában pedig mintegy 960 milliárd forintot tett ki. Az EU-támogatásokból finanszírozott szerződések esetében folytatódott a 2024 óta megfigyelhető csökkenő tendencia: 2026 első hat hónapjában a verseny nélkül megkötött szerződések összértéke mintegy 50 milliárd forint volt. Ezzel szemben a magyar adófizetők által finanszírozott szerződések esetében jelentősen nőtt a verseny nélkül megkötöttek amúgy is magas volumene: 850 milliárd forintról 900 milliárd forintra – olvasható a jelentésben.

Az Orbán-rendszer 14 kulcsszereplőjéhez (lásd keretes írásban a felsorolást) kapcsolódó cégek szerződéseinek száma az előző év első félévéhez képest 204-ről 303 szerződésre emelkedett. Ez rekordot jelent az 1999–2026 közötti időszakban: soha korábban nem nyertek e szereplők az első félévben ennyi szerződést. Az EU-támogatásokból megvalósuló szerződések száma nem változott érdemben (33 szerződés), ellenben a magyar adófizetők által finanszírozott szerződések száma jelentősen nőtt és legmagasabb volt 2005 óta (270 szerződés).

A 14 kulcsszereplőhöz kapcsolódó cégek által nyert és EU-finanszírozású szerződések összértéke jelentősen nőtt, 62 milliárdról 430 milliárd forintra; míg a magyar adófizetők által finanszírozott szerződések összértéke csökkent, 439 milliárdról 211 milliárd forintra. Összességében az Orbán-rendszer kulcsszereplőihez kapcsolódó cégek kimagasló volumenben kötöttek szerződéseket 2026 első félévében (641 milliárd forint összértékben). Ennél csak a 2017-es és a 2022-es értékek magasabbak. Az adatok ingadozásán látszik a választási ciklusok hatása – jegyzi meg az elemzés. A 14 kulcsszereplő a választási években vagy az azt megelőző esztendőkben jellemzően nagyobb volumenben nyert közbeszerzéseket, mint ezen éveket megelőzően, vagy követően.

Az Orbán-rendszer kulcsszereplőinek részesedése a megkötött szerződésekben tovább nőtt, és 1999 óta a legmagasabb szintet, 3,7 százalékot ért el.

2026 első félévében 1999 óta a legmagasabb szintűre emelkedett az Orbán-rendszer 14 szereplőjéhez kapcsolódó cégek korrupciós kockázata (0,759). (Alacsony, azaz „0” a korrupciós kockázat, ha minden szerződést nyílt versenyben nyernek el. Magas „1” a korrupciós kockázat, ha a szerződések 100 százalékát verseny nélkül szerezte meg az adott cég, vagy cégcsoport.) A 14 oligarcha az idei első félévben rekordszámban, a szerződések 75,9 százalékát verseny nélkül nyerték meg, miközben az EU Bizottság a 10 százalékos szintet tekinti még elfogadhatónak. Eközben a politikai kapcsolatokkal nem, vagy csak gyenge ilyenekkel rendelkező cégek által nyert szerződéseknél a verseny nélküli arány csak 28,7 százalék volt, A 2011–2026 közötti időszakban a kulcsszereplőkhöz kapcsolódó cégeknek az esetek közel felében (48,7 százalék) nem kellett versennyel szembenézniük, ha a közbeszerzési piacra léptek.

Jól szerepeltek a minisztériumi tendereken

A 14 kulcsszereplő részesedése nőtt az állami szervezetek (minisztériumok, minisztériumok cégei, főhatóságok, kormányhivatalok, országos hatáskörű szervek) által odaítélt közbeszerzéseknél. A szerződések számánál részesedésük a 2025 első félévi 10 százalékról 2026 első félévében 14 százalékra, a szerződések összértékénél pedig 13,7 százalékról 39,1 százalékra nőtt. A kulcsszereplőkhöz tartozó cégek nyerték 2026 első hat hónapjában tehát az állami szervezetek által odaítélt szerződések összértékének közel 40 százalékát, ami a legmagasabb arány 2021 óta.

Az állami szervezetek által odaítélt és az Orbán-rendszer 14 kulcsszereplőjéhez kapcsolódó cégek által nyert szerződések korrupciós kockázata extrém magas szinten ragadt 2026 első félévében (0,855): a cégek a szerződések 85,5 százalékát nyerték el verseny nélkül.

Gondok lehetnek a Magyar Nemzeti Múzeum közbeszerzéseivel

A sajtó által feltárt korrupciós ügyek listáján szerepelnek olyan ügyek, mint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Balázs Gyula-féle cégek kapcsolata. A kutatók azonban feltártak olyan kockázatos szerződéseket is, amelyek eddig homályban maradtak. Ezek között említik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ és a Mészáros és Mészáros Kft. közötti szerződéseket, ahol 52 esetből 51-szer a Mészáros és Mészáros Kft. verseny nélkül nyert, mivel egyedül indult. Az adatokból látszik, hogy érdemes lenne a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ közbeszerzéseit tüzetesebben vizsgálni, mert az odaítélt szerződéseknél elképesztően magas, 0,947 a korrupciós kockázat szintje.

Hasonló korrupciós szintet ért el a GYSEV–Közgép Zrt. szerződőpár 12 szerződéssel és 0,917-es korrupciós kockázati értékkel, vagy a Budapest Főváros Kormányhivatal–ÉPKAR Zrt. pár 12 szerződéssel és 0,917-es korrupciós kockázati értékkel, vagy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat–Duna Aszfalt Zrt. pár 119 szerződéssel és 0,723 korrupciós kockázati szinttel, amelyek szintén kiemelt figyelmet és további vizsgálatot érdemelnének.

További részletek a CRCB tanulmányában olvashatóak.