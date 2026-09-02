Orbán Ráhel és Tiborcz István szállt ki egy G-osztályú Mercedesből Londonban

London;Mercedes-Benz;Orbán Ráhel;Tiborcz István;luxusterepjáró;

2026-09-02 16:21:00 CEST

Orbán Viktor lánya és veje több mint egy éve külföldön él.

A Tisza-közeli Kontroll egy olvasója kapta lencsevégre Orbán Viktor lányát és vejét, Orbán Ráhelt és Tiborcz Istvánt, amint kiszáll egy G-osztályú Mercedes luxusterepjáróból a londoni Tavistock Streeten.

Az olvasó először arra figyelt fel, hogy az autónak magyar rendszáma van. Ezt követően tűnt fel neki, hogy az oligarcha-házaspár száll ki belőle, úgyhogy le is fotózta őket. A Telex megkereste Tiborcz István fő cégét, a BDPST Groupot, hogy megtudja, az Orbán–Tiborcz páros Londonba költözött-e, esetleg nyaralnak vagy üzleti ügyben járnak-e a brit fővárosban. A cégcsoport annyit közölt: „Tiborcz István és Orbán Ráhel több mint egy éve külföldön él. Magánéletükkel és programjaikkal kapcsolatban további tájékoztatást nem tudunk adni.”

A házaspárnak szokásává vált parlamenti választás előtt elhagyni Magyarországot: 2021 őszén egy időre Spanyolországba költöztek, innen a Fidesz győzelme után még hazajöttek, 2025-ben azonban már meg sem álltak az Egyesült Államokig, miután Orbán Ráhelt felvették egy amerikai egyetemre. A 2025–26-os tanévet gyermekeik is ott kezdték meg. A cég válaszából ítélve pedig úgy tűnik, az Orbán-kormány bukása nem hozta meg a kedvet számukra ahhoz, hogy hazaköltözzenek. Tiborcz István legutóbb Orbán Viktor adriai nyaralásán bukkant fel, akkor Vis szigetén a volt miniszterelnökkel és fiával, Orbán Gáspárral együtt fotózták le őket.

A G-osztályú Mercedes egyébként kedvelt jármű a NER elitje körében, Tiborcz István mellett Habony Árpádot, Kaminski Fannyt, Mészáros Lőrincet és Rákay Philipet is kapták már le ilyen autóban. Persze nem csak a NER-ben kedvelik a szögletes luxusterepjárót, a G-Merci az orosz maffia és az oligarchák révén lett a szervezett bűnözésnek egy kváziszimbóluma. Népszerűségét egyebek között erőt, dominanciát sugárzó megjelenése adja, mellesleg kiválóan páncélozható is. Ennek megfelelően persze az ára sem csekély, modelltől függően 50 és 100 millió forint között mozog, de a Brabus vagy a Maybach változatai ennél jóval drágábbak is lehetnek.