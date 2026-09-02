Magyar Péter az Európai Tanács elnökét fogadta

A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új, hétéves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek - közölte Magyar Péter miniszterelnök António Costával, az Európai Tanács elnökével szerdán Budapesten.
A kormányfő Facebook-bejegyzése szerint elmondta továbbá António Costának azt is, hogy mielőbbi megoldást szeretne az Orbán-kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztése ügyében.
A megbeszélésen a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy különösen az afrikai spanyol enklávéban, Ceutában a nyáron történtek fényében Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat. „Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait. És elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésünket európai szinten is elismerjék” - jelentette ki Magyar Péter.
A kormányfő mindezeken felül megismételte, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási eljárást.Meghallgatjuk EurópátAz Európai Tanács elnökét fogadja Magyar Péter jövő szerdánKonfrontatív hangvételű az elemző szerint Magyar Péter bejegyzése az Európai Néppárt elnökével folytatott megbeszéléséről