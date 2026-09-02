Magyar Péter az Európai Tanács elnökét fogadta

Budapest;Európai Tanács;António Costa;Magyar Péter;

2026-09-02 22:20:00 CEST

Magyarország szeretné felfüggesztetni a napi egymillió eurós büntetést, a határzárat fenntartja, gyorsított csatlakozást pedig egyetlen uniós tagjelölt esetében sem támogat - mondta el a miniszterelnök António Costának.

A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új, hétéves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek - közölte Magyar Péter miniszterelnök António Costával, az Európai Tanács elnökével szerdán Budapesten.

A kormányfő Facebook-bejegyzése szerint elmondta továbbá António Costának azt is, hogy mielőbbi megoldást szeretne az Orbán-kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztése ügyében.

A megbeszélésen a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy különösen az afrikai spanyol enklávéban, Ceutában a nyáron történtek fényében Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat. „Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait. És elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésünket európai szinten is elismerjék” - jelentette ki Magyar Péter.

A kormányfő mindezeken felül megismételte, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási eljárást.