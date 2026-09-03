Megjött a moszkvai válasz, bezárják a Goethe Intézet oroszországi kirendeltségeit

Németország;Oroszország;Szergej Lavrov;Goethe Intézet;

2026-09-03 09:12:00 CEST

Korábban a német hatóságok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a berlini Orosz Ház működését.

Bezárják a Goethe Intézet moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi kirendeltségét, miután a német hatóságok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a berlini Orosz Ház működését – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

Lavrov úgy fogalmazott,

„természetesen bezárják őket, miután onnan (Berlinből) elüldözték a kulturális központunkat, különben nem lenne önbecsülésünk”.

Hozzátette, szerinte „(Európa) úgy gondolta, hogy az elmúlt évekbeli együttműködésünk annyira fontos volt az Oroszországi Föderáció számára, hogy szaladgálni és könyörögni fogunk: bocsássatok már meg nekünk, felejtsétek el, ami történt, térjünk vissza a régi kerékvágásba, szüntessétek meg a szankciókat. Ilyesmi nem fog megtörténni, ez egyáltalán nincs benne népünk génjeiben”. Megvan nekünk, ha úgy tetszik, a saját büszkeségünk – hangsúlyozta.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter korábban – a rendőrség vizsgálati eredményeire, elkövetői mintázatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva – arról számolt be, hogy Oroszország megbízásából kísérelhették meg azt a támadást a lipcsei repülőtéren a robbanószerrel felszerelt drónnal, amely szerencsére meghiúsult. Az ügyben Oroszország elleni újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Németország, ahogy azt Johann Wadephul német külügyminiszter is megerősítette. Ezek keretében egyebek között szeptember 18-ig bezáratják a bonni orosz főkonzulátust, valamint a Berlinben működő Orosz Ház kulturális központot, s megszigorítják az orosz állampolgárok beutazására vonatkozó ellenőrzéseket is.