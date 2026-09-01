Németország szerint a Putyin-rezsim áll a lipcsei merényletkísérlet mögött, megszólalt a NATO is

Európai Unió;Németország;Oroszország;NATO;Lipcse;

2026-09-01 22:09:00 CEST

Mark Rutte, az észak-atlanti szövetség főtitkára szerint a bizonyítékok egyértelműek.

Oroszország megbízásából kísérelhették meg azt a támadást a lipcsei repülőtéren a robbanószerrel felszerelt drónnal, amely szerencsére meghiúsult - közölte Alexander Dobrindt német belügyminiszter a rendőrség vizsgálati eredményeire, elkövetői mintázatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva kedden Berlinben.

Az ügyben Oroszország elleni újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Németország, ahogy azt Johann Wadephul német külügyminiszter is megerősítette. Ezek keretében egyebek között szeptember 18-ig bezáratják a bonni orosz főkonzulátust, valamint a Berlinben működő Orosz Ház kulturális központot, s megszigorítják az orosz állampolgárok beutazására vonatkozó ellenőrzéseket is - jelentette be Wadephul. Bekérették Oroszország berlini nagykövetét is. A német kormány közleménye szerint Oroszország mint a támadás kezdeményezője ellen lépnek fel annak érdekében, hogy megnehezítsék az ilyen jellegű cselekmények további végrehajtását Németországban és az Európai Unióban, ezenfelül szorgalmazzák az EU-nál további orosz felelősök szankcionálását.

Alexander Dobrindt hangsúlyozta, hogy a rendőrségi nyomozás, az elkövetői mintázat és hírszerzési értesülések támasztják alá Oroszország felelősségét a meghiúsult dróntámadásban. „A német szövetségi kormány ezért arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország felelős az augusztus 4-i lipcsei hibrid támadásért” - hangoztatta a keresztényszocialista politikus.

A belügyminiszter szerint olyan eszközöket használtak, amelyek Oroszország más hibrid műveleteiből és az Ukrajna ellen vívott háborúból ismertek. A tárcavezető ezek között említette a drón konfigurációját, különféle alkatrészeket, a robbanóanyagot és a gyújtóberendezést. Mint mondta, a helyszínen azonosított technika és az egyes elemek összehangolt működése professzionálisnak minősíthető, és a tett megtervezése és végrehajtása magas szintű műszaki szakértelemre és jelentős szervezési erőfeszítésekre enged következtetni. A megkísérelt támadás ugyanakkor alacsonyabb szintű ügynökök tevékenységének tulajdonítható - vélekedett Dobrindt.

Engedjék meg, hogy egyértelművé tegyem: nem állunk háborúban, de nap mint nap célpontjai vagyunk a hibrid hadviselésnek

- húzta alá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy szerdán rendkívüli megbeszélést tart Mark Rutte NATO-főtitkárral az ügyben. „Egységesek vagyunk azon elhatározásunkban, hogy kiállunk az orosz agresszió ellen, és elrettentünk mindenkit, aki aláássa szabadságunkat és biztonságunkat” - fogalmazott. A bejelentés szerint az EU-tagországok külügyminiszterei következő ülésükön tárgyalni fogják az augusztusi lipcsei incidens ügyét, és elő fogják készíteni az Oroszország ellen bevezetni tervezett újabb szankciókat is.

Arra reagálva, hogy Alexander Dobrindt német belügyminiszter a rendőrség vizsgálati eredményeire, elkövetői mintázatokra és hírszerzési értesülésekre hivatkozva Oroszországnak tulajdonította az augusztus 4-i támadást, Mark Rutte NATO-főtitkár közölte, a bizonyítékok szerinte egyértelműek. Jelezte, a NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is.

„Oroszország azon kísérletei, hogy megfélemlítsen bennünket, aláássa egységünket és Ukrajna támogatására való hajlandóságunkat, hiábavalóak és kudarcot vallanak. Ukrajna támogatása rendíthetetlen, akárcsak a NATO kollektív védelme iránti szilárd elkötelezettségünk” - tette hozzá a NATO-főtitkár.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország egyre gyakoribb hibrid támadásaival el akarja ijeszteni az EU-t attól, hogy támogassa Ukrajnát. „Nem fog sikerülni. Sőt, növeljük támogatásunkat, és a saját védelmünkbe fektetünk” - fogalmazott Kaja Kallas, aki szerint az EU az eddigi legszélesebb körű szankciókat tervezi bevezetni Oroszországgal szemben.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a támadás elítélése mellett azt közölte, Moszkvának le kell állítania az Ukrajna elleni háborúját a helyzet elmérgesítése helyett. Costa szerint az EU és a tagállamok együtt fognak működni Németországgal az Oroszországra nehezedő nyomás fokozása érdekében, amíg hajlandónak nem mutatkozik az irányváltásra.

A lipcsei repülőtéren augusztus 4-én észleltek egy robbanóanyaggal felszerelt drónt egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép közelében. Az alacsonyan lebegő drónt a repülőtér egyik dolgozója lerúgta a földre. A repülőtér a NATO egyik fontos logisztikai központja, ahonnan rendszeresen indítanak szállítmányokat Ukrajnába.