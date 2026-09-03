Döbbenet és düh Máltán

La Vallettában az esküdtszék szerda este 8–1 arányban úgy döntött, hogy Yorgen Fenech nem bűnös. Az ítélethirdetés után szabadon távozó, 44 éves férfit dühödt pfujolás fogadta az utcán, a riporterek, ügyvédek, testőrök és tüntetők gyűrűjében csak nagy nehezen jutott el a rá várakozó autókig. Az igazságszolgáltatásban csalódott bekiabálók gyilkosnak, maffiózónak, szemétládának nevezték. Mások azt a kérdést teszik fel:
ha tényleg nem Fenech, akkor viszont ki adott parancsot a korrupciós ügyekben nyomozó Daphne Caruana Galizia felrobbantására?
A Máltai Köztársaság történetének legnagyobb érdeklődéssel várt bűnpere 55 napig tartott. Több mint százan tettek tanúvallomást a tárgyalásokon, köztük a már elítélt bérgyilkosok, korábbi politikusok és rendőri vezetők, sőt maga a vádlott is. A merénylet végrehajtói, akik 2017 őszén pokolgépet rejtettek az áldozat kocsijába, 15-től 40 évig terjedő börtönbüntetésüket töltik, ám a mostani felmentő ítélet azt jelenti, hogy megbízójuk, a gyilkosság értelmi szerzője és finanszírozója – bárki legyen is az –, szabadlábon van.
Daphne Caruana Galizia családja közleményében azt írja: megtagadták tőlük az igazságtételt, továbbra is büntetlenek azok, akik „felbujtották, segítették vagy védték” a gyilkosokat.
Számos erős bizonyíték utalt a kétes ügyleteiről elhíresült, hivalkodóan gazdag „kaszinókirály” bűnösségére. Koronatanúként ellene vallott egykori közvetítője, Melvin Theuma taxisofőr is, aki elmondása szerint elvitte a pénzt a bérgyilkosoknak. Keserű iróniával jegyzi meg André Callus jogvédő a felmentő ítélet hallatán: ezek szerint a vádlott csak azért adta ügyintézőjének azt a bizonyos 140 ezer eurót (mai árfolyamon több mint 50 millió forint – a szerk.), „hogy vegyen egy csomag cigarettát”. Fenechnek volt nyilvánvaló indítóoka is: az újságírónő leleplezte sötét üzelmeit. Az sem éppen az ártatlanságára vall, hogy akciófilmbe illő hajós üldözés után kapták el 2019-ben, miközben luxus jachtján próbált elmenekülni a földközi-tengeri szigetországból.
A vádiratban felvázolt eseménysor tehát minden részletében életszerűnek és logikusnak tűnt.
A máltaiak elsöprő többsége ennek megfelelően nem is kételkedett Fenech bűnösségében, általában arra számítottak, hogy elmarasztalják, és a kiszabható legsúlyosabb büntetést fogja kapni, azaz életfogytiglani börtönt – ezért sokkolta őket a tegnapi felmentő ítélet.
Még az este ezrek gyülekeztek a fővárosban, hogy tüstént hangot adjanak felháborodásuknak. A tömeg a miniszterelnöki hivatal belvárosi épületéhez, a Castille-hoz vonult, ezzel is utalva arra, hogy a merénylet szálai a politikáig, a kormányzó Munkáspártig érhetnek. Az akkortájt „kormányközeli vállalkozó” Fenech utóbb azt állította, hogy a gyilkosság értelmi szerzője valójában nem ő, hanem a korrupciós ügyekben szintén érintett miniszterelnöki kabinetfőnök, Keith Schembri volt. A kormány a bírósági ítélet tiszteletben tartására és nyugalomra intette az embereket, és azt ígérte, hogy minden támogatást megad az igazságszolgáltatás intézményeinek, de ezzel egyelőre nem sikerült lecsillapítania az általános felzúdulást.
A Times of Malta napilap szerkesztőségi cikkében úgy fogalmaz, hogy Máltán visszaállították az órákat 2017-re, azaz az újságírót megölő, az országot megrendítő robbantás idejére.
A közösségi médiában sok kommentelőnek az a meggyőződése, hogy a gazdag, befolyásos és gátlástalan Fenech – aki tavaly óta már nem a börtönben, hanem házi őrizetben várta a fejleményeket – megvesztegethette vagy megfélemlíthette az esküdtszék tagjait, csakis így érhette el a büntetlenséget. Csalódottság, elkeseredés és düh árasztja el az online fórumokat, gyakoriak az olyan megjegyzések, hogy „ez nem egy normális ország”, illetve „valami borzalmasan félresiklott Máltán”.
A merénylet, amely megrengette Máltát
Daphne Caruana Galizia (1964–2017) egymaga szállt szembe az intézményes korrupcióval Máltán. Blogján sorra leplezte le a helyi kiskirályok üzelmeit: írt a külföldieknek pénzért árult állampolgárságról, az azeri olajtársaság kenőpénzeiről, pénzmosásról, az alvilág és az online szerencsejáték-ipar összefonódásáról és még sok egyébről is. Sok befolyásos ellenséget szerzett a szigetországban, amelyet a maffiaklánok informális hatalma miatt a szomszédos Szicíliához hasonlítanak. Rendőröket küldtek rá, pereket zúdítottak a nyakába, bankszámláját befagyasztották, a kutyáját megölték – mégsem sikerült elhallgattatni. Életét az autójának vezetőülése alá rejtett bomba oltotta ki, amikor bidnijai otthonából munkába indult 2017. október 16-án. A merénylet felrázta az országot, következményeibe később belebukott Joseph Muscat miniszterelnök is. A néhai riporternő közérdekű tényfeltáró munkáját folytatja a Daphne Project, a korrupciós ügyekben nyomozó újságírók nemzetközi együttműködése.