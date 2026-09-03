Putyin megbízottja szerint a háborús sínekre helyezett gazdaság „fékevesztetté” válhat

Oroszország;interjú;Vlagyimir Putyin;figyelmeztetés;viták;gazdasági helyzet;aggodalmak;miniszterelnöki megbízott;orosz-ukrán háború;hadigazdaság;

2026-09-03 16:16:00 CEST

Az orosz gazdaság „fékevesztett” állapotba kerülhet, ha teljes mértékben a katonai-ipari komplexum igényeire állítják át, idézte az orosz sajtó Vlagyimir Putyin elnök nemzetközi fejlesztési megbízottjának figyelmeztetését.

Borisz Tyitovnak az RBC orosz üzleti hírportál számára adott interjúja újabb jele annak, hogy a Kreml köreiben aggodalmat kelt az a növekvő nyomás, amely a lassuló orosz gazdaságra nehezedik az ötödik éve tartó ukrajnai háború győzelmének biztosítása érdekében.

Tyitov, akit 2024-ben neveztek ki Putyin különleges képviselőjévé a fenntartható fejlődési célok eléréséért felelős nemzetközi szervezetekhez, egy gazdag üzletember, aki korábban Oroszország vezető pezsgőgyártó cégének tulajdonosa volt. Befolyásos üzleti lobbit vezetett, és 2018-ban az elnökválasztáson is indult.

„A katonai és a polgári gazdaság mindig is szimbiózisban létezett mindenhol. Számos, mindenki számára hasznos technikai találmány a hadiipari komplexumon belül született. A kulcs az egyensúly fenntartásában rejlik” – hangsúlyozta Tyitov az RBC-nek.

Tudósításában a Reuters emlékeztet rá, hogy Oroszország az utóbbi időben adókat emelt, vagyon-újraelosztásba kezdett, üdvözölte a vállalkozások hozzájárulásait a háború finanszírozásához, és legutóbb, augusztus végén egy elnöki rendelettel állami irányítás alá helyezéssel fenyegette meg azokat a vállalatokat, amelyek nem tesznek eleget létesítményeik ukrán dróntámadásokkal szembeni védelméért.

A háború hívei és egyes kormánytisztviselők gyakran emlegetik követendő példaként a szovjet gazdaság Joszif Sztálin diktatúrája alatt végrehajtott, második világháborús átszervezését, idézve az egykori háborús jelszót: „Mindent a frontért, mindent a győzelemért”.

A „fékevesztett” mód csak korlátozott ideig működhet

A hadi gazdálkodásra való átállást szorgalmazó nézetek ugyanakkor óvatos, de növekvő ellenállásba ütköznek a különböző ágazatokban.

„Ez egyáltalán nem gazdaság lenne, hanem egyfajta „fékevesztett” üzemmód, amely csak nagyon korlátozott ideig működhet, s amelynek indokoltságát nagyon alaposan meg kell fontolni” – jelentette ki Tyitov egy nappal a Vlagyivosztokban kedden kezdődött 11. Keleti Gazdasági Fórum előtt, amelyen Vlagyimir Putyin elnök is részt vesz.

Az interjút készítő RBC megjegyezte, hogy a „fékevesztett” kifejezés a mitológiai skandináv harcosoktól származik, akik transzszerű állapotba kerültek, valószínűleg drogok hatására, s ez lehetővé tette, hogy megállíthatatlanul küzdjenek, figyelmen kívül hagyva sebesüléseiket.

Az orosz gazdaság idén várhatóan mindössze 0,4%-kal fog növekedni, és számos nem katonai szektor stagnál vagy zsugorodik – írta a Reuters. A gazdasági célpontok – így az orosz olajfinomítók, az online kiskereskedő cégek raktárai, valamint az olaj- és gabonaexport-infrastruktúra – elleni egyre intenzívebb ukrán támadások még tovább csökkenthetik ezt a növekedési ütemet.

Tyitov megjegyzései szinte visszhangozzák Moszkva technokrata polgármesterének kijelentését, amelyben Szergej Szobjanyin aggodalmát fejezte ki amiatt az egyre-másra teret kapó elképzelés miatt, hogy a civil gazdaság egészét a háború szolgálatába kéne állítani. Mint azt a Népszava is megírta, Szobjanyin a TASZSZ hírügynökség vezérigazgatójának, Andrej Kondrasovnak adott augusztus 5-i interjújában azt állította, hogy „a normális gazdaság megölése egyet jelent az egész ország megölésével”.

Szobjanyin a TASZSZ hírügynökség vezérigazgatójának, Andrej Kondrasovnak adott augusztus 5-i interjújában azt állította, hogy „a normális gazdaság megölése egyet jelent az egész ország megölésével”.

Az elmúlt hetekben nem először merülnek fel kételyek Moszkvában a háborúra átállított orosz gazdaság állóképességével kapcsolatban. E kételyek megfogalmazása miatt bocsátották el augusztus közepén Andrej Klepacsot, a VEB állami fejlesztési társaság vezető közgazdászát is, aki egy nyilvános májusi tanácskozáson részletesen feltárta a háború okozta gazdasági kihívásokat.

Oroszországban szeptember 18. és 20. között parlamenti választásokat tartanak, amelyekről kizárták az egyetlen, a háború befejezéséért kampányoló politikai pártot, a Jablokót. A közvélemény-kutatások pedig a háború okozta fáradtságot és a békés rendezés támogatottságának növekedését mutatják. Ezt a hangulatot súlyosbítják azok a Kreml által visszautasított pletykák, melyek szerint Putyin elnök a választások után 3-500 ezer új katona mozgósítását tervezi, hogy teljesíteni tudja legalább a minimális háborús kitűzését, a kelet-ukrajnai Donbász régió teljes elfoglalását.