film;kinevezés;miniszteri biztos;Petrányi Viktória;Tarr Zoltán;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

Petrányi Viktória miniszteri biztosként felel a magyar filmreformért

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be a döntést.

Petrányi Viktóriát, a nemzetközileg elismert filmproducert neveztem ki a filmreformért felelős miniszteri biztossá - közölte Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Azt írja, hogy a magyar filmpiacot az előző vezetős alatt elképesztően elhanyagolták és bizonytalanságba sodorták. Pedig hazánknak nemzetközi szinten fontos és kiemelt szerepe van ezen a területen nemcsak kulturális, de gazdasági tekintetben is.

A tárcavezető úgy mutatta be Petrányi Viktóriát, mint Magyarország egyik legnagyobb filmgyártó cégének társalapítóját, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és a nemzetközi filmgyártásban.

Saját szakmai karrierjét háttérbe helyezve mondott igent a felkérésemre, amiért nagyon hálás vagyok.

Tarr Zoltán útmutatása szerint Petrányi miniszteri biztosként többek között összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, valamint felügyeli a rendszer működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását. Közreműködik a filmipar megújításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetésekben, továbbá gondoskodik az iparági fejlesztések és reformok előkészítéséről és szakmai felügyeletéről.

A magyar film megújítása terén sok feladat áll előttünk, ezért örülök, hogy ezt a munkát ilyen kiváló szakemberre bízhatom. Jó munkát, Viki!

- zárja közleményét Tarr Zoltán.

Sajtótájékoztatót tartott szeptember 2-án délután Schiff András a Zeneakadémián abból az alkalomból, hogy 3-án és 4-én 16 év óta először hangversenyt ad Magyarországon, az intézmény Nagytermében. 