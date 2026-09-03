Petrányi Viktória miniszteri biztosként felel a magyar filmreformért

Petrányi Viktóriát, a nemzetközileg elismert filmproducert neveztem ki a filmreformért felelős miniszteri biztossá - közölte Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Azt írja, hogy a magyar filmpiacot az előző vezetős alatt elképesztően elhanyagolták és bizonytalanságba sodorták. Pedig hazánknak nemzetközi szinten fontos és kiemelt szerepe van ezen a területen nemcsak kulturális, de gazdasági tekintetben is.
A tárcavezető úgy mutatta be Petrányi Viktóriát, mint Magyarország egyik legnagyobb filmgyártó cégének társalapítóját, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és a nemzetközi filmgyártásban.
Saját szakmai karrierjét háttérbe helyezve mondott igent a felkérésemre, amiért nagyon hálás vagyok.
Tarr Zoltán útmutatása szerint Petrányi miniszteri biztosként többek között összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, valamint felügyeli a rendszer működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását. Közreműködik a filmipar megújításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetésekben, továbbá gondoskodik az iparági fejlesztések és reformok előkészítéséről és szakmai felügyeletéről.
A magyar film megújítása terén sok feladat áll előttünk, ezért örülök, hogy ezt a munkát ilyen kiváló szakemberre bízhatom. Jó munkát, Viki!
- zárja közleményét Tarr Zoltán.Nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést, kiszámítható finanszírozást Tarr Zoltántól a magyar kulturális élet képviselőiA szenátus két támogatottja is bekerült a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumába