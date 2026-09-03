film;kinevezés;miniszteri biztos;Petrányi Viktória;Tarr Zoltán;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

2026-09-03 15:33:00 CEST

Petrányi Viktória miniszteri biztosként felel a magyar filmreformért

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be a döntést.