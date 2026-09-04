Kétszáz év francia fotográfia

kiállítás;Magyar Fotográfusok Mai Manó Háza;

2026-09-04 11:18:00 CEST

A fotográfia 200. évfordulóját ünnepli A francia fény két évszázada című jubileumi kiállítási évad a Mai Manó Házban, ahol a sajtótájékoztatón bemutatták az első kiállításokat.

A kiállítássorozatunk felöleli ennek a XIX. századi művészeti ágnak a történetét, ezért Zola fotográfiáival nyitunk, és eljutunk az évad végén a francia kortárs fotóművészetig – mondta Baki Péter, a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház igazgatója A francia fény két évszázada című jubileumi kiállítási évad sajtótájékoztatóján. Összesen tizennégy kiállítást fognak megrendezni, és hat kisebb tárlat lesz látható a Mai Manó Házban található ProjectLab Galériában. Emellett a rendezvénysorozathoz egy katalógus is készült, amely tartalmazza a tizenhárom kiállítás legfontosabb képeit, koncepcióját, és tanulmányok is szerepelnek benne.

– Azért is jelentős ez a rendezvénysorozat, mert a magyarországi Francia Intézet munkatársai rendezték azt, ami illeszkedik a francia kulturális minisztérium két-három éve tartó előkészítő munkájába, amelynek célja, hogy méltó módon ünnepelhessük a francia fotográfia kétszáz éves történetét elsősorban Franciaországban, majd fokozatosan világszerte – mondta Matthieu Berton, a budapesti Francia Intézet igazgatója. Kiemelte, hogy 2027 szeptemberéig huszonhat programot fognak kínálni nagyrészt Budapesten, de Veszprémben és Fehérvárcsurgón is, és több jelentős intézményben, mint a Mai Manó Házban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, a Kiscelli Múzeumban és a Francia Intézetben is. – Az események elsősorban kiállítások, de lesznek előadások, szimpóziumok, konferenciák, emellett kiadványokat fogunk megjelentetni, és különböző találkozók keretében a fotográfia minden formája a figyelem középpontjába kerül – fogalmazott az igazgató.

A nemrég nyílt első három kiállítás közül a Zola, a fényíró Émile Zola kevéssé ismert, fotográfusi oldalát mutatja be, a francia író ugyanis negyvennyolc éves korában kezdett fényképezni, és jelentős fotográfiai életművet épített fel.

Ismereteinek jelentős részét autodidakta módon sajátította el, és 1894-től, a legnagyobb irodalmi művének befejezése után a fényképezés mindennapi tevékenységgé vált számára, ráadásul az otthonaiban saját laboratóriumokat rendezett be, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. Míg Zola a műveiben a társadalmi igazságtalanságokat elemezte kérlelhetetlenül, addig fotográfusként az intimebb, személyesebb szférák érdekelték, a képein családtagjai, barátai és mindennapi életének helyszínei tűnnek fel.

A Telkes Nóra néven Budapesten született Nora Dumas fotográfus munkásságát mutatja be az Egy humanista tekintet – Nora Dumas újrafelfedezése című kiállítás. A tárlat számos fotóján a Párizstól nem messze fekvő Moisson környékének paraszti világa elevenedik meg, Dussan ugyanis az 1920-as évek végén itt telepedett le, majd kezdte el fényképezni a dolgozó embereket, gyerekeket és állatokat, és azt az életformát, amelyet a modernizáció fokozatosan átalakított és eltüntetett.

A ProjectLab Galériában látható Transanatolia című fotósorozat a kortárs Törökországról mutat be összetett képet.

Mathias Depardon francia fotográfus öt éven keresztül fényképezte a régió peremterületeit, ahol a modernizáció, a történelmi emlékezet és a különböző hatalmi viszonyok egymás mellett, gyakran egymással feszültségben vannak jelen. A képeken a közel- és a régmúlt mintha találkozna, így keltve időtlen hatást.