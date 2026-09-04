Kétszáz év francia fotográfia

A kiállítássorozatunk felöleli ennek a XIX. századi művészeti ágnak a történetét, ezért Zola fotográfiáival nyitunk, és eljutunk az évad végén a francia kortárs fotóművészetig – mondta Baki Péter, a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház igazgatója A francia fény két évszázada című jubileumi kiállítási évad sajtótájékoztatóján. Összesen tizennégy kiállítást fognak megrendezni, és hat kisebb tárlat lesz látható a Mai Manó Házban található ProjectLab Galériában. Emellett a rendezvénysorozathoz egy katalógus is készült, amely tartalmazza a tizenhárom kiállítás legfontosabb képeit, koncepcióját, és tanulmányok is szerepelnek benne.
– Azért is jelentős ez a rendezvénysorozat, mert a magyarországi Francia Intézet munkatársai rendezték azt, ami illeszkedik a francia kulturális minisztérium két-három éve tartó előkészítő munkájába, amelynek célja, hogy méltó módon ünnepelhessük a francia fotográfia kétszáz éves történetét elsősorban Franciaországban, majd fokozatosan világszerte – mondta Matthieu Berton, a budapesti Francia Intézet igazgatója. Kiemelte, hogy 2027 szeptemberéig huszonhat programot fognak kínálni nagyrészt Budapesten, de Veszprémben és Fehérvárcsurgón is, és több jelentős intézményben, mint a Mai Manó Házban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, a Kiscelli Múzeumban és a Francia Intézetben is. – Az események elsősorban kiállítások, de lesznek előadások, szimpóziumok, konferenciák, emellett kiadványokat fogunk megjelentetni, és különböző találkozók keretében a fotográfia minden formája a figyelem középpontjába kerül – fogalmazott az igazgató.
A nemrég nyílt első három kiállítás közül a Zola, a fényíró Émile Zola kevéssé ismert, fotográfusi oldalát mutatja be, a francia író ugyanis negyvennyolc éves korában kezdett fényképezni, és jelentős fotográfiai életművet épített fel.
Ismereteinek jelentős részét autodidakta módon sajátította el, és 1894-től, a legnagyobb irodalmi művének befejezése után a fényképezés mindennapi tevékenységgé vált számára, ráadásul az otthonaiban saját laboratóriumokat rendezett be, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. Míg Zola a műveiben a társadalmi igazságtalanságokat elemezte kérlelhetetlenül, addig fotográfusként az intimebb, személyesebb szférák érdekelték, a képein családtagjai, barátai és mindennapi életének helyszínei tűnnek fel.
A Telkes Nóra néven Budapesten született Nora Dumas fotográfus munkásságát mutatja be az Egy humanista tekintet – Nora Dumas újrafelfedezése című kiállítás. A tárlat számos fotóján a Párizstól nem messze fekvő Moisson környékének paraszti világa elevenedik meg, Dussan ugyanis az 1920-as évek végén itt telepedett le, majd kezdte el fényképezni a dolgozó embereket, gyerekeket és állatokat, és azt az életformát, amelyet a modernizáció fokozatosan átalakított és eltüntetett.
A ProjectLab Galériában látható Transanatolia című fotósorozat a kortárs Törökországról mutat be összetett képet.
Mathias Depardon francia fotográfus öt éven keresztül fényképezte a régió peremterületeit, ahol a modernizáció, a történelmi emlékezet és a különböző hatalmi viszonyok egymás mellett, gyakran egymással feszültségben vannak jelen. A képeken a közel- és a régmúlt mintha találkozna, így keltve időtlen hatást.
Infó
Zola, a fényíró. Kurátor: Matthieu Rivallin. Mai Manó Ház (Budapest VI. kerület, Nagymező utca 20.). Megtekinthető október 25-ig.
Egy humanista tekintet – Nora Dumas újrafelfedezése. Kurátor: Németh György. Mai Manó Ház. Megtekinthető október 25-ig.
Mathias Depardon: Transanatolia. Kurátor: Kereszty Anna. Mai Manó Ház – ProjectLab Galéria. Megtekinthető október 25-ig.