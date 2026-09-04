A fotográfia 200. évfordulóját ünnepli A francia fény két évszázada című jubileumi kiállítási évad a Mai Manó Házban, ahol a sajtótájékoztatón bemutatták az első kiállításokat.
A Nagymező utcai Magyar Fotográfusok Házában, azaz a Mai Manó Házban két léttapasztalattal, kétfajta közlésmóddal találkozhatunk. Ami közös bennük, az az, hogy nem érdemes kihagyni a két kiváló művész, Féner Tamás és Benkő Imre képeit.
"Féner Tamás/ -tól-ig 1952-2013" címmel látható kiállítása mától a Magyar Fotográfusok Mai Manó Házában Féner Tamásnak.