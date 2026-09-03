Nincs komoly előrelépés az önkormányzatokkal, de a kormány bevonná őket az alkotmányozásba

Karácsony Gergely;önkormányzatok;Gémesi György;Tisza-kormány;

2026-09-03 19:19:00 CEST

Karácsony Gergely a tárgyalások után azt mondta a Népszavának: a szolidaritási hozzájárulás mértéke és rendszere valószínűleg idén már nem változik, de a kormány nyitott arra, hogy Budapest helyzetére is megoldást találjanak. Gémesi György szerint csütörtökön az „alapokat” sikerült lerakni.

Idén már valószínűleg nem nyúl hozzá a kormány a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez, de azt ígérték, hogy az önkormányzatokat bevonják az alkotmányozásba – mondta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester azután nyilatkozott, hogy csütörtökön a városvezetők és önkormányzati szövetségek a jövőjükről tárgyaltak a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériummal.

Karácsony az egyeztetést „nagyon konstruktívnak” minősítette. Mint lapunknak elmondta, az első találkozó valószínűleg azért csak most történt meg, mert augusztusra lett meg a Tisza-kormány önkormányzati államtitkára. Hoffmann Istvánt jó választásnak tartja, hiszen az egyik legismertebb önkormányzati szakértő és jogász.

A tárgyalás konkrét eredményeiről szólva elmondta: bár ők a szolidaritási hozzájárulás 25 százalékos csökkentését javasolják, a rendszeren a kormány 2026-ban még nem változtat.

„Az új költségvetés módosításában viszont van egy olyan »vis maior tartalék«, amely az előre nem látható problémák megoldásáról szól. A Pénzügyminisztérium pedig azt mondta, nyitottak arra, hogy konkrét ügyekben, például a főváros ügyében legyen megállapodás”

– fogalmazott Karácsony.

A főpolgármester hozzátette: valószínűleg októberben újra találkoznak majd a minisztériumban, hogy áttekintsék a számokat. A kormány ígérete alapján viszont az önkormányzatok valamilyen formában részt vehetnek majd az alkotmányozási folyamatban.

Kérdésünkre Karácsony leszögezte: nem számít arra, hogy a Tisza Párt előre hozott önkormányzati választásokra készülne, ilyen szándék a csütörtöki találkozón sem került szóba.

„Szerintem letettük az alapokat” – fogalmazott lapunknak a találkozó másik résztvevője, Gémesi György. Gödöllő polgármestere Karácsonyhoz hasonlóan szintén kiemelte: az októberi, második egyeztetésen még „futnak egy kört”, hogy a 2027-es költségvetés őket érintő számait illetően tudnak-e módosításokat elérni.

„Nyilván elmondtunk nagyon sok mindent, részben azt, hogyan képzeljük el az önkormányzati rendszert, amiről mi készítettünk egy anyagot is. De a költségvetés szűk keresztmetszet. Mi most elmondtuk a bánatunkat, és 2027-ben talán már lehet valami előrelépés, ha idén már valószínűleg nem is” – hangsúlyozta a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.