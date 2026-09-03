Októbertől visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelemhez, a teljes ágazatot tízmilliárd forinttal támogatják

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2026-09-03 16:53:00 CEST

A kormányzati sajtótájékoztatón elhangzott, az állami erdőgazdaságoknál rögzített árú lesz a tűzifa, amelynek áfáját már korábban 5 százalékra csökkentették. A kormány visszaállította Magyar Orvosi Kamara jogköreit, és minden orvos számára kötelezővé tette a tagságot.

Döntött a Tisza-kormány a javítóintézeteknek a gyermekvédelmi rendszerbe visszaintegrálásáról: október 1-jétől kerül vissza javítóintézeti hálózat a büntetés-végrehajtástól, azonnali támogatásként pedig 3 milliárd forint jut a meglévő intézetek – az aszódi, a debreceni, a rákospalotai és a nagykanizsai – fejlesztésére – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. Közölte, a javírtóintézetek átfogó fejlesztésre még az idén további 500 millió, 2027-ben 1,5 milliárd, 2028-ban pedig egymilliárd forint jut. Mint mondta ezekkel a döntésekkel nem várhattak tovább, mert olyan rendszert akarnak, ahol a visszaélések nem maradnak rejtve, és a gyermekek jóléte és biztonsága az első.

A kormányfő felidézte, hogy súlyos visszaélések voltak a Szőlő utcában, ahol el nem ítélt fiatalok voltak, de az elítélteket sem lehet a földön rugdosni, bántalmazni. Ugyan a Szőlő utcai intézetet tavaly decembereben bezárták, az épületet eladták, de az ott lévő fiatalkorúakról nem gondoskodtak megfelelően, a pénzt kivonták a gyermekvédelemből, és még zsúfoltabbak lettek az intézetek. – Ott legalább 15 kiskorú sértett volt, amit letagadtak. Most megerősítik a személyi állományt, szakmai támogatást kapnak, a rendészek pedig kiegészítő képzést.

A jövő héten az egész gyermekvédelem tízmilliárd forintos támogatásról dönthet még a kormány, mert a helyzet nagyon rossz. Magyarországon több ezer gyermek élhet az utcán, ez a rendszer nem maradhat fenn, sok intézményben életveszélyben vannak a gyermekek – közölte Magyar Péter.

Mint elhangzott a kormány a korábbi ígéreteknek megfelelően rövidesen dönt a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a segítők 25 százalékos béremeléséről, két lépcsőben, október közepétől, illetve jövő január elsejétől. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára vezetésével jelentés készült a bicskei szörnyűségekről, a gyermekvédelmi rendszer elmúlt évtizedeinek átfogó diagnózisáról. A jelentést hamarosan nyilvánosságra hozzák, anonim szereplőkkel, olyan megrázó esetekkel, amelyekről a politikai felsővezetők is tudtak. – A kormány 1 milliárd forint kezdőösszeggel döntött az áldozat számára kártalanítási alapról is, és a gyermekvédelem költségvetési kerete is felülről nyitott lesz.

Magyar Péter elmondta, hogy korábbi döntésük, a tűzifa áfájának 5 százalékra csökkentése ténylegesen megjelenjenek a kereskedőknél a szeptember 15. után vásárolt tűzifák esetén, az államik erdőgazdaságokban a tűzifa árát az adott év januári árain rögzítik. A keményfa köbmétere így 23 ezer forint plusz áfa, a lágyfa köbmétere pedig 13 ezer forint plusz áfa lesz. A kormány megemelte a szociális tűzifa költségvetési keretét is, öt milliárd forintról tíz milliárd forintra.

Köböl Anita kormányszóvivő ismertette, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Magyar Orvosi Kamara (MOK) korábbi jogköreinek a visszaállításáról. – A MOK az elmúlt években elvesztette szakmai érdekérvényesítési jogát, de mostantól csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak, egyben megerősítik a többi egészségügyi szakmai kamara jogköreit is, az erről szóló jogszabály-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátják.