Aleksandar Vučić és Szerbia tesztje lesz a háborús bűnös tábornok temetése

temetés;Ratko Mladic;háborús bűnös;hágai Nemzetközi Törvényszék;Aleksandar Vučić;

2026-09-03 20:15:00 CEST

Megérkezett Szerbiába a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt, Hágában elhunyt Ratko Mladić holtteste. A nemzetközi felháborodás miatt a szerb kormányzat hivatalos állami temetést nem biztosíthat a tábornoknak, de néhány héttel a kiélezettnek ígérkező választások előtt Vučićék a nagyszerb álmok híveit sem haragíthatják magukra, mert az a biztos vereséget jelentené számukra.

Csütörtök késő délután érkezett meg Belgrádba a nemzetközi közvéleményben „boszniai mészárosként” emlegetett Ratko Mladić holtteste. A háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt volt tábornok augusztus 27-én hunyt el hágai börtönében, 84 éves korában. A Hágából érkező gépen Mladić fia, Darko Mladić, unokája, Anastasija, továbbá Nenad Vujić igazságügyi miniszter, valamint Mladić két egykori bajtársa utazott.

A Boszniai Szerb Köztársaság hadseregének egykori főparancsnoka a délszláv háborúk egyik legkegyetlenebb katonai vezetője volt. Ő volt a parancsnoka a több mint 8000 civil bosnyák áldozatot követelő srebrenicai mészárlást követelő hadműveletnek is, de a nevéhez fűződő etnikai tisztogatás ennyiben nem merült ki. A Mladić vezette csapatok szervezetten üldözték el, deportálták a nem szerb – bosnyák és horvát – lakosságot, fogolytáboraikban a kínzás és erőszak, beleértve a nemi erőszakot is, mindennapos volt. Ugyancsak ő irányította Szarajevo több mint 10000 civil áldozattal járó négy éves könyörtelen ostromát is.

Mindezek ellenére szerb nacionalista körökben nemzeti hősként tisztelik, szemükben Mladić a nagyszerb eszme védelmezője volt.

A jelenlegi szerb vezetés, a leköszönő köztársasági elnök által vezetett Szerb Haladó Párt (SNS) ugyan nem egy szélsőjobboldali alakulat, de rendszeresen kacérkodik a nagyszerb nacionalizmussal is – legalábbis választási-politikai megfontolásból. Maga Vučić is az ugyancsak háborús bűnökért elítélt Vojiszlav Seselj vezette Szerb Radikális Pártban (SRS) kezdte politikai pályafutását, és nem is akármilyen szinten - 1994-től 2008-ig az SRS főtitkáraként dolgozott. 2008-ban lépett ki és alapította meg a jelenlegi kormánypártot, a nyugatbarátnak mondott mérsékelt konzervatív Szerb Haladó Pártot, az SNS-t.

Ratko Mladić halála után Vučić azért bírálta éles hangon a hágai bíróságot, mert nem engedték szabadon az évek óta halálos betegséggel küzdő háborús bűnös tábornokot. De nem az elnöki kritika okozott heves nemzetközi tiltakozást, hanem a háborús bűnös tábornok esetleges állami temetése.

Az első hírek szerint Vučić ígért állami temetést, de ezt az elnök később határozottan cáfolta. Nenad Vujić igazságügyi miniszter azonban kijelentette, hogy a volt tábornokot a legmagasabb állami és katonai tiszteletadás illeti meg, temetésének helyéről és körülményeiről pedig a család dönt. Az államfő kétértelműen csak annyit mondott, hogy amennyiben a család a szerbiai temetés mellett dönt, az állam lehetővé teszi a "méltóságteljes és tisztességes" búcsúztatást. A véreskezű tábornok ugyanis nem Szerbia, hanem Bosznia-Hercegovina területén született.

A temetés helyszínéről és időpontjáról Mladić fia fogja tájékoztatni a nyilvánosságot arról, arról egyelőre nem tudni, hogy állami vagy katonai tiszteletadás mellett temetik-e el.

Vučić egyértelművé tette, hogy szerb állam minden szükséges logisztikai és szállítási segítséget megad hozzá, valamint gondoskodik a közrend és a biztonság fenntartásáról, mert azzal számolnak, hogy tízezrek kívánnak végső búcsút venni a tábornoktól.

Mladić esetleges állami temetésének felmerülése kapcsán Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa jelezte, hogy a háborús bűnösök dicsőítése ellentétes az alapvető európai értékekkel, és annak nincs helye sem az Európai Unióban, sem azokban az országokban, amelyek csatlakozni szeretnének a közösséghez. Hozzátette: reméli, hogy a belgrádi kormány tisztában van azzal, "mi forog kockán", az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a fejleményeket, és Szerbia magatartását az ország európai integrációjának értékelésekor is figyelembe veszik.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök ennél sokkal egyértelműbben fogalmazott: ha Szerbia Ratko Mladićot a legmagasabb állami és katonai tiszteletadás mellett temeti el, azzal gyakorlatilag maga előtt zárja be az Európai Unió ajtaját.

Vučić sem az európai integrációt nem kívánja veszélyeztetni, sem az EU-barát szavazókat elidegeníteni. Az utóbbi időben, vélhetően nem teljesen függetlenül az egy éve lebegtetett, októberben sorra kerülő előrehozott választástól- számos olyan lépést tett, amelyek Brüsszel felé tett gesztusként értelmezhetőek. Bár Szerbia továbbra sem hajlandó csatlakozni az Oroszország elleni szankciókhoz, Ukrajna felé azonban közeledni kezdett. Vučić egy európai delegáció tagjaként Ukrajnába látogatott, majd Belgrádban fogadta Volodimir Zelenszkijt és Ukrajna területi integritásának tiszteletben tartása mellett tett hitet, ami Moszkva nemtetszését váltotta ki.

Az októberi választás Vučić legnehezebb megmérettetése lesz, a közvélemény-kutatások szoros versenyt mutatnak, a diákmozgalomnak valós esélye van arra, hogy véget vessen a haladók és Vučić hatalmának. A regnáló rezsim a legutóbbi voksoláson is jelentős támogatást kapott a Boszniai Szerb Köztársaság kettős állampolgáraitól, ezúttal még inkább szüksége lesz erre a támogatásra. A boszniai szerb entitásban Mladić halála óta naponta ezrek emlékeznek a nemzeti hősnek tekintett háborús bűnösre.