Gulyás Gergely ejtette a rágalmazás vádját Perintfalvi Rita ellen, a bíróság megszüntette az eljárást

Gulyás Gergely;Pesti Központi Kerületi Bíróság;eljárás megszüntetése;rágalmazási per;Perintfalvi Rita;

2026-09-03 20:43:00 CEST

A volt fideszes miniszter, aki mögül az ügyészség korábban kihátrált, azért perelt, mert egy posztjában a teológus azt állította, egy nőt verbálisan megalázott.

A bíróság megszüntette az ellenem indított büntetőeljárást. Vagyis nem vagyok többé vádlott – írja Facebook-oldalán Perintfalvi Rita, aki ellen rágalmazás miatt Gulyás Gergely még az Orbán-kormány minisztereként indított eljárást egy bejegyzés miatt. Abban a teológus azt állította, hogy 2025 januárjában a Salzburgi Egyetemen tartott előadása után egy magyar származású hölgy, egyetemi professzor elmondott egy történetet neki, ami arról szólt hogy Gulyás Gergely megalázta.

Egész életemben törvénytisztelő ember voltam és kiálltam azok mellett, akiket mások bántanak. Ez persze soha nem veszélytelen és nem egyszerű, és ráadásul én is hibázhatok, amit aztán azonnal használni tudnak ellenem. Mindez oda vezetett, hogy büntetőeljárás indult ellenem – írta most Perintfalvi Rita, aki – miután júniusban az ügyészség is kihátrált a volt miniszter mögül – Gulyás Gergellyel személyesen tudott beszélni a tárgyalóteremben, és a bíróság folyósán, megszakítva a tárgyalást.

Ez kellett ahhoz, hogy a tárgyalás végül azzal zárulhasson, hogy ők ejtették a vádat, a bíróság pedig azonnal megszűntette az eljárást ellenem – tette hozzá Perintfalvi Rita, de tovább részleteket nem közölt, mondván szeretné elegánsan lezárni ezt a fejezetet. Dicsérte ügyvédeit, Laczó Adriennt, Litresits Andrást és bár a bírónő a végén azt mondta, hogy az ügyészség szerepének a megvitatása nem ennek a tárgyalásnak a témája, a teológus azért szeretné, ha kiderülne, hogy miért szálltak be egy ilyen jelentéktelen ügybe.