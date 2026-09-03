Varga Mihály jegybankelnöksége idején is dőlt a pénz a NER-es oligarchákhoz

Matolcsy György;Varga Mihály;MNB;oligarchák;pénzosztás;Transparency International Magyarország; NER;

2026-09-03 21:33:00 CEST

Az elmúlt másfél évben csaknem kétszáz szerződést kötött a korábbi fideszes pénzügyminiszter. Matolcsy György két hónapjával együtt 2025 elejétől 21 milliárd forintot szórtak ki a Magyar Nemzeti Banktól, a legtöbbet, csaknem hatmilliárd forintot Jászai Gellért cége kapta.

Csütörtökön kiadta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2025. január 1-je után kötött szerződései listáját a Transparency International Magyarországnak (TI) – írja a 444, kiemelve, hogy először a portál nézhette meg ezeket az adatokat, amelyekből kiderült. az MNB összesen 269 szerződésről számolt be, ezekből 232 tételhez tartozik konkrét összeg, összesen közel 21 milliárd forint. Tavaly március eleji távozása előtt Matolcsy György volt MNB-elnök mintegy hatvan szerződést kötött, a többi nagyjából kétszázat a most hivatalban lévő elnök, Varga Mihály.

A legtöbb pénzt a Jászai Gellért-féle 4iG kapta, öt tételben összesen 5,855 milliárdot, de volt két szerződése az MNB-vel a szintén Jászai-féle One Magyarországnak is. A Balásy Gyula-féle Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel csaknem 2,4 milliárdos szerződést kötöttek kommunikációs feladatokra, vagyis a két NER-es oligarcha cégei kapták az MNB-s pénzek mintegy 40 százalékát. Csurrant-cseppent Matolcsy Ádám barátja, Somlai Bálint Raw cégeinek, illetve több, a Fidesz-kormány idején számos állami közbeszerzést elnyert vállalkozásnak is – sorolja a NER-oligarchák juttatásait a portál.

Az adatkikérés is először a szokásos, a NER idején megszokott mederben indult. Ligeti Miklós, a TI jogi vezetője még júliusban nyújtott be a jegybankhoz közérdekű adatigénylést, de a jegybank azt válaszolta, hogy az infotörvény szerinti közzétételi kötelezettség „nem vonatkozik a Magyar Nemzeti Bankra”, mert nem költségvetési szerv. A TI az elutasító válasz után augusztus közepén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult jogorvoslatért. Majd Varga Mihály MNB-elnök a múlt keddi sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy ilyen típusú adatbázist eddig nem készítettek, de mivel nincs titkolnivalójuk, ezeket az adatokat összegyűjtik.

A jegybanki táblázatban az említett 269 szerződés szerepel, de nemcsak az 5 millió forintot meghaladó, hanem az azt el nem érő szerződések adatait is kiadták. A 269-ből nagyjából nyolcvan ilyen szerződés volt, közülük 12 esetben érdekes, hogy 4 999 999 forintos, további két esetben 4 999 990 forintos értékben állapodtak meg, és van két kereken ötmilliós szerződés is.

Az ismertebb nevek közül Paár Attila Mandala Fogadó Kft. nevű cége „hr rendezvény” és „szálláshely-szolgáltatás” jogcímeken 7,7 milliót kapott a jegybanktól, a kamarai elnök Nagy Elek cégével, a Főtaxival 19,9 milliós szerződése van az MNB-nek. A Műcsarnokkal egy kölcsönszerződésük van, a Szépművészeti Múzeummal kötött letéti szerződéseikről, illetve azok megújításáról hat sorban számoltak be.