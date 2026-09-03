3-0-ra nyert Győrben a Ferencváros

Ferencvárosi Torna Club;labdarúgó NB I;elmaradt mérkőzés;ETO FC Győr;

2026-09-03 21:45:00 CEST

Borbély Balázs, a fővárosi zöld-fehérek edzője győzelemmel tért vissza korábbi sikerei színhelyére.

A Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Győr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésén. A hazaiak vereségével már nincs veretlen csapat az élvonalban, míg a Ferencváros a mostani diadalával feljött a harmadik helyre, vezetőedzője, a nyáron éppen Győrből érkezett Borbély Balázs pedig győzelemmel tért vissza korábbi sikerei helyszínére. A találkozót azért nem tudták az eredeti időpontban megrendezni augusztus elején, mert a fővárosiak a Real Madriddal játszottak felkészülési mérkőzést.

OTP Bank Liga, 3. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

ETO FC-Ferencvárosi TC 0-3 (0-1)

Győr, 8703 néző, v.: Csonka gólszerzők: Bagi (27.), Gomez (70.), Lisztes (72.) sárga lap: Szép (31.), Huszár (79.), illetve Corbu (49.)

ETO FC: Petras - Bíró (Selyem, a szünetben), Urblik, Balogun, Krpic, Stefulj - Djukanovic (Bennette, 64.), Agba (Décsy, 75.), Szép, Gavric (Kulenovic, 75.) - Njie (Huszár, 75.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Nagy O., Raemaekers, Gomez, Cadu - Nagy Á. - Yusuf (Varga Z., 81.), Zachariassen (Levi, 81.), Corbu (Keita, 63.), Arzani (Birmancevic, 70.) - Bagi (Lisztes, 63.)

Borbély Balázs nem kapott szívélyes fogadtatást, ugyanis a hazai szurkolók kifütyülték a bemutatáskor, majd skandálva szidták is a vezetőedzőt, aki nyáron a Ferencváros kedvéért elhagyta a győrieket, akiket az előző idényben bajnoki címre vezetett. A győri drukkerek később feliratban is üzentek a szakembernek.

Amennyire felfokozott volt a hangulat a lelátón, annyira nyugalmasan kezdődött a rangadó a pályán, mivel egyik fél sem vállalt kockázatot, inkább türelmes labdatartás jellemezte mindkét csapat játékát. A játékrész derekáig egyetlen helyzet sem alakult ki, a vendégeknek pedig még gólszerzési kísérlete sem volt, a túloldalon a Győr is csak egy távoli szabadrúgásból veszélyeztetett, de az sem okozott gondot Dibusznak. A fővárosiak aztán teljesen váratlanul vezetéshez jutottak, Arzani remek bal oldali beadása után Bagi fejjel szerezte meg pályafutása első élvonalbeli gólját. Ezt követően valamelyest aktívabbá vált a hazai csapat, de a ferencvárosi kapu előterében már hiányoztak a kreatív megoldások ahhoz, hogy helyzetekben is megnyilvánuljon a fölény. Ezzel szemben az FTC a bal oldalon rendre meg tudta bontani a győri védelmet Arzani jó játékának köszönhetően, újabb gól azonban a szünetig nem született.

A második félidőt jobban kezdte a Ferencváros, volt olyan periódus, amikor percekre eldugta a labdát a rivális elől, emellett néhány helyzete is akadt. Az ETO nem talált fogást az ellenfelén, védekezésben nehezen tudott labdát szerezni, támadásban pedig tehetetlennek bizonyult a ferencvárosi védelemmel szemben. A vendégek többször eldönthették volna a meccset, de a csereként beállt Keita a keresztlécet találta el, míg Yusuf nagy helyzetben pontatlanul célzott. Egy jobb oldali szöglet után aztán Gomez fejjel már nem hibázott, két perccel később pedig Lisztes is eredményes volt. Innentől végképp macska-egér harc alakult ki a pályán, a fővárosiak kedvükre passzolgattak a hitehagyott Győr ellen, s megérdemelten nyertek ilyen arányban, ráadásul a hosszabbításban Dibusz kivédte a frissen igazolt bosnyák válogatott Kulenovic büntetőjét.