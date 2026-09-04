Kilenc nappal a villámárvíz után újabb túlélőket találtak Nepálban

Élve sikerült kimenteni egy alagútból két munkást pénteken Nepálban, kilenc nappal az után, hogy a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámárvíz söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert, és mintegy ötezren eltűntek.
Srí Rám Nupán nepáli parlamenti képviselő a Facebook-oldalán tett közzé videót a második ember kimentéséről nem sokkal azt követően, hogy a katonaság szóvivője bejelentette, hogy egy másik embert is sikerült életben kimenteni a romok alól.
A hivatalos adatok szerint az augusztus 26-án történt természeti csapásban a nepáli oldalon 1259 ember halt meg, és több mint ötezren nyomtalanul eltűntek. A kínai hatóságok 21 halottról és 541 eltűnt személyről számoltak be eddig. Az eltűntek között van Nepálban mintegy 900 munkás, akik különböző vízerőműprojekteken dolgoztak. Közülük ötszázan alagutakban rekedhettek.Jó eséllyel életben van a nepáli vízerőműben rekedt 46 munkásTöbb mint ezerhatszáz diák életét mentette meg a nepáli iskolaigazgató, amikor a villámárvíz elsodort mindent