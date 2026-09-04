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Alagútban rekedt munkást mentettek ki Nepálban, kilenc nappal a villámárvíz után

Kilenc nappal a villámárvíz után újabb túlélőket találtak Nepálban

Két munkást mentettek ki egy alagútból.

Élve sikerült kimenteni egy alagútból két munkást pénteken Nepálban, kilenc nappal az után, hogy a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámárvíz söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert, és mintegy ötezren eltűntek.

Srí Rám Nupán nepáli parlamenti képviselő a Facebook-oldalán tett közzé videót a második ember kimentéséről nem sokkal azt követően, hogy a katonaság szóvivője bejelentette, hogy egy másik embert is sikerült életben kimenteni a romok alól.

Alagútban rekedt munkást mentettek ki Nepálban, kilenc nappal a villámárvíz után

A hivatalos adatok szerint az augusztus 26-án történt természeti csapásban a nepáli oldalon 1259 ember halt meg, és több mint ötezren nyomtalanul eltűntek. A kínai hatóságok 21 halottról és 541 eltűnt személyről számoltak be eddig. Az eltűntek között van Nepálban mintegy 900 munkás, akik különböző vízerőműprojekteken dolgoztak. Közülük ötszázan alagutakban rekedhettek.

Megérkezett Szerbiába a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt, Hágában elhunyt Ratko Mladić holtteste. A nemzetközi felháborodás miatt a szerb kormányzat hivatalos állami temetést nem biztosíthat a tábornoknak, de néhány héttel a kiélezettnek ígérkező választások előtt Vučićék a nagyszerb álmok híveit sem haragíthatják magukra, mert az a biztos vereséget jelentené számukra.