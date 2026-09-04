A magánegészségügy valódi határai: mire elég a pénz, ha valaki beteg lesz?

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2026-09-04 13:32:00 CEST

A Szike új adásában arról is vitáznak, mikor jelent valódi segítséget a magánellátás, hol ér véget az ellátó felelőssége, és hogyan kerülhet át a beteg egyik rendszerből a másikba anélkül, hogy eltévedne közöttük.

Van, aki az utolsó pénzét is összekaparja egy magánvizsgálatra, mert nem tud vagy nem mer hónapokat várni. De mit vásárol ezzel: jobb gyógyítást, gyorsabb diagnózist, vagy csak egy leletet, amellyel aztán magára marad? És honnan, miből ismerheti fel a beteg, hogy jó helyen van? Ugyanahhoz az orvoshoz az állami rendelésen hónapokat, magánban olykor csak napokat kell várni. De valóban ugyanazt az ellátást kapja a beteg? Mi történik, ha a magánrendelésen súlyos betegséget diagnosztizálnak, a kezeléshez azonban már állami kórház kell?

Vizi András gyermeksebész-traumatológus dolgozott mindkét szektorban, végül magánpraxisát otthagyva ma már csak az állami gyermektraumatológián hajlandó gyógyítani. Kirschner András huszonöt éve épít magánegészségügyi szolgáltatást.

A Népszava egészségügyi podcastje, a Szike új adásában arról vitáznak, mikor jelent valódi segítséget a magánellátás, hol ér véget az ellátó felelőssége, és hogyan kerülhet át a beteg egyik rendszerből a másikba anélkül, hogy eltévedne közöttük. Danó Anna, a Népszava újságírója arról is beszélgetett a két szakemberrel: mit nyer és mit veszít a beteg a két rendszer együttélésével, és hogy hol jobb ma orvosnak, illetve betegnek lenni.