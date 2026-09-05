Aggasztó üzenet Európának a máltai oligarcha felmentése

Szlovákia;Málta;Daphne Caruana Galizia;Ján Kuciak;

2026-09-05 11:21:00 CEST

A sajtószabadságot védő nemzetközi szervezetek körében is felháborodást és aggodalmat váltott ki az újságíró-gyilkosság megrendelésével vádolt Yorgen Fenech üzletember felmentése. Az aggodalom nem alaptalan: mind Máltán, mind Szlovákiában csak a gyilkosokat ítélték el, a megrendelők eddig megúszták.

Döbbenten és felháborodással vette tudomásul a máltai civil társadalom, hogy közel kilenc évvel Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró autóbombával történt meggyilkolása után felmentették a merénylet megrendelésével vádolt Yorgen Fenech üzletembert. A felmentés oka még nem ismert, holott egyértelmű bizonyítékok, tanúvallomások és az oligarcha akciófilmbe illő tengeri menekülése és elfogása mind a bűnösségét igazolta.

Máltán a spontán tiltakozások után az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a pártja, az ellenzéki Nemzeti Párt tüntetést szervezett, és rendkívüli parlamenti ülést követel a történtek miatt. A máltai kormány kijelentette, hogy „tudomásul veszi” az ítéletet, Robert Abela miniszterelnök „óvatosságra” szólított fel, miután a közvéleményben egyre nőtt az elégedetlenség Fenech felmentése miatt. „Együttérzést, körültekintést és visszafogottságot kell tanúsítanunk a nyilatkozatainkban” – nyilatkozta a miniszterelnök az újságíróknak, hangsúlyozva, hogy a 2017-es gyilkossággal kapcsolatban két különálló nyomozás is folyamatban van, az ügyészek fellebbezhetnek a szerdai felmentő döntés ellen.

A kormányfő nyugalomra intő szavai egyelőre hatástalanok, a sajtószabadságot védő nemzetközi szervezetek is megszólaltak az ügyben.

Az Újságírók Védelméért Bizottság (Committee to Protect Journalists, CPJ) csütörtökön közleményt adott ki, miszerint továbbra is „azon fog munkálkodni, hogy a gyilkosságban részt vevő valamennyi személy feleljen tetteiért”.

Az Európai Sajtó- és Médiaszabadság Központ (European Centre for Press and Media Freedom) azt hangsúlyozta, hogy a máltai ítélet „aggasztó üzenetet” közvetít. A Riporterek Határok Nélkül (RSF) egyenesen felháborodásának adott hangot. „Az igazságszolgáltatást teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és a máltai hatóságoknak végre kell hajtaniuk a régóta esedékes intézkedéseket Daphne és családja igazságszolgáltatása, valamint az újságírók védelme érdekében” – áll az RSF közleményében.

Daphne Caruana Galizia családja is közleményt adott ki, amelyben azt írták:

„Itt az ideje, hogy mindazok, akik lehetővé tették, elősegítették vagy védelmezték ezeket a gyilkosokat, feleljenek tetteikért.”

A 2017-es újságíró-gyilkosság kapcsán eddig öt embert ítéltek el, mindnyájan végrehajtók voltak, megbízást teljesítettek pénzért. Az oknyomozó Daphne Caruana Galizia következetesen tárta fel a szigetország legfelsőbb szintjein elkövetett korrupciót, rávilágítva a máltai gazdasági és politikai elitek közötti átláthatatlan kapcsolatokra.

Meggyilkolása tömegtüntetéseket és politikai válságot robbantott ki Máltán, amelynek következtében 2020 januárjában az akkori miniszterelnök, Joseph Muscat lemondásra kényszerült. A máltaiak úgy érezték, hogy a munkáspárti miniszterelnök próbálta megvédeni barátait és szövetségeseit a nyomozástól.

Egy 2021 júliusában közzétett nyilvános vizsgálat azt állapította meg, hogy az államnak „felelősséget kell vállalnia” ezért a bűncselekményért a kormány által teremtett „büntetlenség légköre” miatt.

Yorgen Fenech több szálon kötődött a hatalomhoz, üzleti érdekeltségei az energia- és az idegenforgalmi szektorra terjednek ki. 2019-ben a jachtján tartóztatták le, miközben megpróbálta elhagyni Máltát. A vád szerint ő rendelte meg az újságírónő meggyilkolását, mert az éppen egy kompromittáló cikket készült közzétenni a nagybátyjáról.

Az első ítélet 2022 októberében született, ekkor két testvért ítéltek 40-40 év börtönbüntetésre. Ők állították elő a bombát, és helyezték el az újságíró autójában. Ezt követően, 2025 júniusában további két férfit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, mert ők szállították a merénylethez használt robbanószert.

Az elkövetők rács mögött vannak, a megrendelő pedig, bárki is legyen, szabadon él. Ugyanez a helyzet Szlovákiában is, ahol Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után több mint nyolc évvel az elkövetők ugyan rács mögött vannak, de a feltételezett megrendelő felelősségre vonása még várat magára.

A két gyilkosságot nem csak időbeli közelségük köti össze. Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát, Martina Kušnírovát négy hónappal a máltai merénylet után, 2018. február 21-én a dél-szlovákiai Nagymácsédon gyilkolták meg, saját lakásukban lőtték őket agyon. Mindkét újságíró korrupciós ügyeket, gazdasági bűncselekményeket tárt fel, és rávilágított a politika és az üzleti élet összefonódásaira, maffiaszerű kapcsolataira. Szlovákiában Robert Fico és kormánya bukott bele az ország modern kori történetének legnagyobb tüntetéshullámába, az ottani szálak egészen Fico kabinetjéig nyúltak.

Szlovákiában három személyt ítéltek el az ügyben. A végzetes lövéseket leadó Miroslav Marček közvetlen tettesként 25 év letöltendő szabadságvesztést kapott. Szabó Tamást társtettesként szintén 25 év börtönre ítélték. A gyilkosságot közvetítő Andruskó Zoltán vádalku keretében 15 év börtönt kapott, és koronatanúként segítette a nyomozást.

A nyomozók Marián Kočner üzletembert és „jobbkezét”, Alena Zsuzsovát azonosították végrehajtóként. A bíróság többször is felmentette Kočnert a gyilkosság megrendelésének vádja alól bizonyíték hiányában vagy eljárási hiba miatt, de a legfelsőbb bíróság ezeket az felmentő ítéleteket hatályon kívül helyezte, így az eljárás újra és újra folytatódik. Legutóbb idén augusztus 24–26. között tűzte napirendre az ügyet a bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróság. Kočner ugyan börtönben van, de nem a Kuciak-gyilkosság miatt, hanem egy váltóhamisítási ügyben ítélték 19 év letöltendő szabadságvesztésre.