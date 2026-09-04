Mocsai "csakazértis" professzor

Egyetemi tanárrá nevezték ki Mocsai Lajost, így a doktori címmel sem rendelkező kézilabdaedző augusztus 10-től már hivatalosan is professzornak nevezheti magát - szúrta ki a Népszabadság. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Áder János államfő Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének javaslatára nevezte ki Mocsait. Mindez erősíti azt, a Debrecenben szárnyra kapott pletykát is, miszerint Mocsainak azért volt szüksége a nagy botrányt kiváltó díszdoktori címre a Debreceni Egyetemtől, hogy ezzel plusz pontokat szerezhessen a professzori kinevezését illetően.