Új kuratóriummal és új elnökkel folytatja működését a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet fenntartó Testnevelési Egyetemért Alapítvány, közölte az intézmény. Mocsai Lajos eddigi elnök, a hazai sportélet egyik meghatározó arca távozik az alapítvány éléről.
Az intézmény jelenlegi vezetője azért nem megy nagyon messze: ő lesz az egyetemet fenntartó alapítvány elnöke.
A szerdai tisztújító közgyűlésen alelnöknek választották Bács Zoltánt, a Debreceni Egyetem kancellárját, Gál András Leventét, a Digitális Jólét Program szakmai vezetőjét és Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát.
Az első ütemmel elkezdődött a Testnevelési Egyetem (TE) várhatóan 2022-ig tartó rekonstrukciója. Az összesen 40 milliárd forintos fejlesztés első ütemében – melynek nettó értéke 11.9 milliárd forint – felújítják, illetve befejezik az eredetileg az Országos Egészségügyi Intézet (OSEI), közismert nevén Sportkórház számára épült, ám be nem fejezett Alkotás úti épületet, amely a 2018. áprilisi átadása után a TE főépületeként funkcionál majd.
Bíróságon vesz elégtételt Mocsai Lajos Hadházy Ákoson, aki korrupcióinfóján a rektor nevéhez köthető cég kamuhonlapjáról és kétes tanulmányairól beszélt - írta a hvg.hu.
Rangot jelent a franciaországi férfi kézilabda-világbajnokságon megszerzett hetedik hely, ugyanakkor Mocsai Lajos szerint a tanulságokat is le kell vonni a magyar válogatott szereplése után. A szakember úgy véli, nem mindig a legjobb összeállításban szerepelt a csapat, és a váratlan taktikai húzásokra sem sikerült reagálni.
Siker vagy kudarc a férfi kézilabdázók világbajnoki hetedik helye?
Öt tényező vezetett a magyar férfi kézilabda-válogatott leszerepeléséhez a lengyelországi Európa-bajnokságon – állítja Mocsai Lajos, a csapat korábbi szövetségi kapitánya, a Testnevelési Egyetem rektora. A szakember lapunknak adott interjújában válaszolt Laurencz László kijelentésére is, miszerint az „olimpiára való kijutás esélyét az előző éra játszotta el”.
Új sportkomplexum épülhet fel a Testnevelési Egyetem (TE) december elején leégett sportcsarnoka helyén, illetve a teljes kampuszt felújítják és egybefüggő területté bővítik a Csörsz utca és az Alkotás utca mellett - írta a HVG.
2018 szeptemberére több mint százezer négyzetméteres területen épülhet meg a Testnevelési Egyetem (TE) új kampusza - ismertette Szabó Tünde. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért felelős államtitkára közölte, az új kampuszt a TE jelenlegi területén, az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) felszabaduló épületeivel kiegészülve és a Csörsz utcai sporttelepen alakítják ki. A teljes beruházás az előzetes kalkulációk szerint mintegy 30 milliárd forintba kerül majd.
Csütörtökön rektori szünet van a Testnevelési Egyetemen az atlétikai csarnok leégése miatt, pénteken folytatódik az oktatás - mondta Mocsai Lajos, az intézmény rektora a köztévén közvetített rendkívüli sajtótájékoztatón csütörtökön.
Egyetemi tanárrá nevezték ki Mocsai Lajost, így a doktori címmel sem rendelkező kézilabdaedző augusztus 10-től már hivatalosan is professzornak nevezheti magát - szúrta ki a Népszabadság. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Áder János államfő Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének javaslatára nevezte ki Mocsait. Mindez erősíti azt, a Debrecenben szárnyra kapott pletykát is, miszerint Mocsainak azért volt szüksége a nagy botrányt kiváltó díszdoktori címre a Debreceni Egyetemtől, hogy ezzel plusz pontokat szerezhessen a professzori kinevezését illetően.
Jogszerű Mocsai Lajos díszdoktori kinevezése?
A szabályok "kreatív alkalmazásával" nevezték ki Mocsai Lajost a Debreceni Egyetem (DE) díszdoktorává - írta a Népszabadság. Mivel a DE-n nincs sporttudományi doktori iskola, Mocsai nem sporttudományból, hanem a bölcsészeti fakultás alá tartozó neveléstudományból kapott címet - ezt az egyetem sajtóirodája is megerősítette.
Hatalmas felháborodást váltott ki a Debreceni Egyetem (DE) tanszékvezetői, professzorai és egyéb szaktekintélyei körében, hogy az egyetem tiszteletbeli doktorává avatnák Mocsai Lajost, a férfi kézilabda-válogatott volt szövetségi kapitányát mégis megválasztották az egyetem díszdoktorává - írja a dehir.hu.
Hatalmas felháborodást váltott ki a Debreceni Egyetem (DE) tanszékvezetői, professzorai és egyéb szaktekintélyei körében, hogy az egyetem tiszteletbeli doktorává avatnák Mocsai Lajost, akinek nincs jelentősebb tudományos teljesítménye. A Népszabadság értesülései szerint a férfi kézilabda-válogatott volt szövetségi kapitányának kinevezését Szilvássy Zoltán rektor terjesztette elő, de az intézmény véleményező testülete, a doktori és habilitációs tanács a napokban nagy többséggel leszavazta az indítványt.
Továbbra is fenntartja a véleményét Mocsai Lajos, miszerint a múlt vasárnap véget ért Európa-bajnokságon elért 6. helyével megerősítette pozícióit a magyar női kézilabda válogatott. A Testnevelési Egyetem rektora úgy véli, a fiatal csapatunk – melyből nagyon hiányzott Görbicz Anita – még nem mindegyik meccsen bírta el a rá nehezedő nyomást a végjátékban. A nyugat-európai pénztárcákhoz mért jegyáraknak ő sem örült, szerinte a nemzetközi szövetségnek jobban figyelembe kellene vennie a helyi anyagi viszonyokat.
A felnőtt válogatottak szakmai igazgatójaként folytatja Mocsai Lajos, a magyar férfi kézilabda-válogatott eddigi szövetségi kapitánya - jelentették be vasárnap Veszprémben, a szuperkupa mérkőzések előtt.
Elismerte Mocsai Lajos, hogy pályázik az önállósuló Testnevelési Egyetem rektori posztjára. A férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya - aki 1978 óta tanít az egyetemen és elődintézményeiben - a Népszabadságnak azt mondta, nem beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel és Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterével szándékairól. A napilap azon felvetésére, hogy rektori tervei ellenére nincsen tudományos fokozata, úgy reagált: 2002-ben megkapta az Európai Kézilabda-szövetség életműdíját, de "a vezetői kvalitásai valakinek nem a PhD-fokozattal dőlnek el".
Elfogadta az Országgyűlés kormánypárti többsége a felsőoktatási törvény módosításait, így szeptembertől Orbán elkezdheti kinevezni az egyetemek élére a kancellárait, doktorátus híján is egyetemi tanár vagy rektor lehet a bukott Schmitt Pálból vagy épp Mocsai Lajosból, illetve megszűnik a felsőoktatási intézmények gazdálkodásáért felelős gazdasági főigazgatói tisztség.
Rendkívül gyenge második félidei játékkal fájó vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda válogatott Szlovéniától, s így a világbajnokságról biztosan, az olimpiáról pedig nagy valószínűséggel lemarad a Mocsai-csapat.
A Magyar Kézilabda Szövetség magyarázatot vár az RTL Klubtól, amiért a csatorna vasárnap, a megnyert (25-22) szlovénok elleni világbajnoki selejtezőn a rendes játékidő letelte előtt megszakította a közvetítést, így a szurkolók nem értesülhettek a találkozó végeredményéről.
Huszonkét fős bő keretet hirdetett szerdán Mocsai Lajos, a férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a románokkal jövő csütörtökön, Nyíregyházán vívandó felkészülési mérkőzésre, valamint a Szlovénia elleni világbajnoki selejtezőkre.
Történelmi sikert mondhat magáénak a magyar kézilabdázás, mivel egyszerre három csapatunknak is sikerült eljutnia kupaküzdelmei során a legjobb négy közé. A Veszprém férfi és a Győri ETO női csapata a Bajnokok Ligája Final Four küzdelmeiben vitézkedhet tovább, a Pick Szeged pedig a második számú európai kupában került négy közé. Mocsai Lajos, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya lapunknak adott interjúja szerint a hazai kézilabdasport a világ élvonalába emelkedett, köszönhetően jórészt az anyagi támogatásnak.
Mi az oka annak, hogy az anyagilag agyondédelgetett honi labdarúgás nem tud számottevő eredményt felmutatni, miközben a kézilabdában három csapatunk is bejutott a Final Fourba?
Megkezdte a közös munkát hétfőn Szigetszentmiklóson a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely pénteken és szombaton Németországban a házigazdák ellen vív felkészülési mérkőzéseket.
A jelenleg kézisulit működtető egykori világválogatott kézilabdázó nincs elájulva a dániai kézilabda Európa-bajnokságon elért 8. helyünkkel. Szerinte ebbe a pozícióba "beleragadt" a magyar csapat, ennél mindenképen magasabbra kellene tenni a mércét.