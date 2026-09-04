Ruszin-Szendi Romulusz: Semmi sem szivárog a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-09-04 13:58:00 CEST

A tárcavezető lejáratást emlegetett, az információkkal rendelkező újságírókat pedig arra biztatta, tegyenek feljelentést.

Nem észlelt semmilyen szivárgást a Magyar Honvédségnél és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál a honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz egy pénteki Facebook-videóban azt mondta, nincs mit titkolniuk, amit pedig titokban akarnak tartani, az valóban titkos. A tárcavezető arra kérte azokat az újságírókat és oknyomozó újságírókat, akik információval rendelkeznek, hogy tegyenek feljelentést. Azt állította, egyes, a korábbi NER-t szolgáló emberek most újságírókat keresnek meg, és információkat torzítanak el azért, hogy másokat lejárassanak.

A miniszter azt mondta, az ilyen próbálkozások nem fogják befolyásolni. „Ennek a lejáratási korszaknak vége van” – fogalmazott.

Közölte azt is, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére kijelölt főigazgató (Szuvák Attila) marad a helyén, és végigviszik a korábban eltervezett változtatásokat. Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, meg akarják tisztítani a titkosszolgálatot annak érdekében, hogy az szerinte valóban a Magyar Honvédség és Magyarország érdekeit szolgálja.

A honvédelmi miniszter hozzátette: akkor sem változtat a döntésén, ha azok, akiknek megfogalmazása szerint nincs helyük a mostani Tisza-kormány rendszerében, újságírókat keresnek meg és információkat ferdítenek el.