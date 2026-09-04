Witkoff félelmei miatt kétségessé vált Trump megbízottainak első kijevi útja

Moszkva;Kijev;látogatás;légtérzár;béketárgyalások;Dmitrij Peszkov;dróntámadások;Jared Kushner;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Steve Witkoff;

2026-09-04 17:23:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök két megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner szeptember 5-6-án Moszkvába és Kijevbe repült volna, de Witkoff „félelmei” miatt alternatív tervekről kezdtek egyeztetni – mondta egy az ügyhöz közel álló személy a Kyiv Independentnek.

„Az oroszok nem akarják, hogy idejöjjenek Kijevbe, Witkoff pedig mindig érzékeny az orosz hangulatra” – mondta az illető a független ukrán hírportálnak. „Ott azt mondják nekik, hogy veszélyes.”

A megbízottak repülővel terveztek az ukrán fővárosba utazni – állítja több, az ügyhöz közel álló személy. Ez azonban most kétségessé vált, mivel logisztikai akadályok befolyásolhatják az utazás időzítését. A források egyike korábban azt nyilatkozta a Kyiv Independentnek, hogy Witkoff kényelmetlennek érezné, ha vonattal kellene Kijevbe utaznia a főváros feletti légtérzárlat miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éppen tegnap, csütörtökön jelentette ki, hogy Witkoff és Kushner megerősítették, sor kerülhet az ukrajnai látogatásukra. Az ukrán fél készül a találkozókra – tette hozzá.

„Készen állunk arra, hogy találkozzunk velük Ukrajnában. Ez nagyon fontos. Fontos, hogy az Egyesült Államok aktív maradjon” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Oroszország azonban az elmúlt nyolc napban folyamatosan sugárhajtású drónok özönével támadta az ukrán fővárost és térségét. Egy péntek reggeli újabb orosz támadás meg nem erősített közlések szerint a kijevi nemzetközi repülőteret is érintette. Egy ukrán parlamenti képviselő bejegyzésében azt állította, hogy a dróncsapásban két, földön lévő szovjet korszakbeli Jak-40-es utasszállító repülőgép rongálódott meg.

Egy a Trump-adminisztrációhoz közel álló személy a Kyiv Independentnek megerősítette, hogy Witkoffék látogatása tervben van, de "még mindig előfordulhat, hogy lemondják". Az Egyesült Államok korábban arra kérte Ukrajnát, hogy ne támadja Moszkvát John Ratcliffe CIA-igazgató augusztus 25-i oroszországi látogatása alatt. Továbbra sem világos, hogy a Trump-adminisztráció hasonló kérést intéz-e, amíg küldöttei Kijevben tartózkodnak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta, a Fehér Ház ismét felkéri Ukrajnát, hogy állítsa le a Moszkva elleni csapásokat a küldöttek szombati látogatása idejére, de arra nem tért ki, hogy a Kreml vállal-e ilyen kötelezettséget az amerikai tisztviselők kijevi tartózkodása alatt.

Ez lenne az első kijevi útja a két amerikai küldöttnek, akik Moszkvába már többször is ellátogattak, hogy találkozzanak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Washington egyelőre nem kommentálta Witkoff és Kushner kijevi látogatásának terveit. Az utat eredetileg augusztus elejére tervezték, de elhalasztották, állítólag azért, mert Donald Trump a közelében akarta tudni őket az Iránnal fennálló háborús patthelyzet miatt.