Elismerte Magyar Péter, hogy az ELTE nehéz helyzetben van, de bérrendezést nem ígért

oktatás;ELTE;tanévkezdés;bérrendezés;Magyar Péter;

2026-09-04 15:44:00 CEST

A miniszterelnök is részt vett az ELTE tanévnyitóján, ahol arról beszélt, hogy az egyetem ellenszélben, rágalmak gyűrűjében működött a Fidesz-kormány alatt. A költségvetés tervezetében még sincs forrás a helyzet rendezésére.

Magyar Péter miniszterelnök is részt vett az ELTE tanévnyitóján. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen forronganak az indulatok, mivel az idei költségvetés tervezetében nincs változás az állami egyetemek finanszírozásában, így ismét elmaradhat a régóta várt béremelés.

A tarthatatlan helyzetre Darázs Lénárd, az egyetem rektora is utalt a beszédében, amelyben azt mondta, az előző kormányzat az egyetem lassú kivéreztetésére törekedett, és egzisztenciális fenyegetettségben kellett működniük.

„Az ELTE bérhelyzete és intézményi finanszírozása egészen katasztrofális.

A Kekvás egyetemek érdemi bérfejlesztését megtagadták az ELTE-től, így azokban az intézményekben, de akár már a gimnáziumokban is legalább dupla akkora bérek vannak, mint nálunk, hazánk vezető tudományegyetemén.

Ezzel óriási elvándorlás indult el, nem tudjuk megfizetni oktatóinkat, munkatársainkat, akik ma már inkább a minőség és a független helyes oktatás iránti elköteleződésük miatt dolgoznak nálunk. Ez természetesen morálisan elfogadhatatlan és fenntarthatatlan” – emelte ki a rektor.

Azt is hangsúlyozta, az alapítványi egyetemekkel szemben semmilyen vagyonjuttatásban vagy érdemi infrastruktúra-fejlesztésben nem részesültek, ezért leromló, versenyképtelen, költséges és szűkös ingatlan-infrastruktúrában működnek, miközben máshol látják a korábbi „politikai megfelelés bőséges jutalmát”.

A miniszterelnök beszédében azt mondta, hallja és érti a rektor üzeneteit és a kormány is tisztában van vele, hogy az ELTE „sokszor ellenszélben, magára hagyva és elképesztő pénzügyi nehézségek közepette, nem egyszer rágalmak, és alaptalan vádak sűrűjében működött, dolgozott és állt helyt”. Ugyanakkor Magyar Péter a béremelésre és a finanszírozásra vonatkozóan nem tett ígéreteket.

Gregor Anikó a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének ELTE-s elnöke azt mondta a Népszavának, hogy az évnyitó után sikerült odaadnia a miniszterelnöknek egy rövid összefoglalót az egyetem dolgozóinak bérhelyzetéről.

Ebben többek között az áll, az egyetemen dolgozók 60 százaléka kevesebbet keres, mint egy általános iskolai tanár bére, az oktatók-kutatók bruttó átlagbére a diplomás átlag 80 százaléka. A szakszervezet úgy tudja, az alapítványi egyetemekkel összehasonlításban munkakörtől függően 20-30 százalékkal keresnek többet az ott dolgozók, de a rektor még ennél is többet említett beszédében.

Úgy számolnak, hogy az ELTE dolgozóinak 30 százalékos bérrendezése 15 milliárdos tétel lenne a költségvetésben. Gregor Anikó abban reménykedik, még van lehetőség arra, hogy a költségvetés vitája során megkapja az egyetem ezt a plusz forrást, bár a miniszterelnöktől erre ígéretet nem kapott rövid találkozásuk során. Az ELTE dolgozói jövő szerdán szakszervezeti fórumon vitatják meg a nyomásgyakorlás további lehetőségeit.