Nem támogatja a készpénzes palackvisszaváltás megszüntetését az Élő Környezetért Felelős Minisztérium

készpénz;Mohu Mol;üvegvisszaváltás;élő környezetért felelős minisztérium;

2026-09-04 14:24:00 CEST

A minisztérium szerint a visszaváltási díjat azoknak is vissza kell tudniuk kapni, akik nem vásárolnak és nincs bankszámlájuk.

Nem ért egyet az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM) a Mohu javaslatával, amely megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a palackvisszaváltó automatáknál - írja a Telex.

A tárca szerint a készpénzes visszatérítés a rendszer fontos eleme, ezért ezt továbbra is biztosítani kell.

Bozóki Csaba, a Mohu visszaváltásért felelős igazgatója kedden bejelentette, hogy a cég javasolni fogja a készpénzhasználat megszüntetését. A Mohu álláspontja alapján a készpénzhasználat megszüntetése segíthetne kezelni a palackgyűjtéssel összefüggő köztisztasági és közbiztonsági problémákat.

A minisztérium ezzel szemben azt írta, mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszakapja a korábban megfizetett visszaváltási díjat, akkor is, ha a palackok leadásakor nem vásárol, vagy nincs bankszámlája. A tárca ezért nem tartja megfelelő megoldásnak sem a visszaváltási lehetőség korlátozását, sem a rendszer készpénzmentessé tételét.

Az ÉKFM úgy látja, a közterületeken kialakult problémák kezelése alapvetően nem környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási kérdés. A minisztérium szerint a gondok egy része visszaszorulhatna, ha a lakosság és a társasházak a visszaváltható palackokat nem a kommunális vagy szelektív kukákba dobnák, hanem visszaváltási pontokra vinnék.

A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy a palackgyűjtéssel összekapcsolt közterületi problémák jelentős része már a visszaváltási rendszer bevezetése előtt is létezett. Más országokban többek között külön palacktartókkal vagy a kukák átkutatását megnehezítő gyűjtőedényekkel próbálják kezelni ezeket a helyzeteket.

A minisztérium közlése alapján a Mohuval eddig nem folytattak egyeztetést a palackvisszaváltási rendszer készpénzmentessé alakításáról.