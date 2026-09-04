Nem egyeztet politikusokkal az új legfőbb ügyészről Baka András, de az illetőt a tiszás kétharmadnak is jóvá kell hagynia

Baka András;legfőbb ügyész;Sándor-palota;

2026-09-04 16:20:00 CEST

Igaz, tegnap az államfő más témában, de fogadta Magyar Pétert a Sándor-palotában.

Baka András köztársasági elnök Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével, Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor-palotában - jelentette be a Facebookon a Sándor-palota.

A beszámoló szerint az egyeztetések a legfőbb ügyészi jelöltállítás folyamatában történtek. A köztársasági elnöki hivatal közlölte, hogy az államfő az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít.

A 24.hu arról írt, Baka András Sólyom László korábbi köztársasági elnök példáját követve nem egyeztet a pártokkal a legfőbb ügyész személyéről. A jelöltet azonban az Országgyűlésnek, vagyis a tiszás kétharmadnak is jóvá kell hagynia.

Baka András egyébként tegnap fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a Sándor-palotában, itt egyebek közt a kormány által képviselt külpolitikai irányról, valamint az ENSZ soron következő szeptemberi közgyűléséről esett szó, ahol Magyarország képviseletében az államfő fog felszólalni.

Nagy Gábor Bálint korábbi legfőbb ügyész augusztus 25-i hatállyal távozott a posztjáról.