Nem egyeztet politikusokkal az új legfőbb ügyészről Baka András, de az illetőt a tiszás kétharmadnak is jóvá kell hagynia

Baka András köztársasági elnök Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével, Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor-palotában - jelentette be a Facebookon a Sándor-palota.
A beszámoló szerint az egyeztetések a legfőbb ügyészi jelöltállítás folyamatában történtek. A köztársasági elnöki hivatal közlölte, hogy az államfő az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít.
A 24.hu arról írt, Baka András Sólyom László korábbi köztársasági elnök példáját követve nem egyeztet a pártokkal a legfőbb ügyész személyéről. A jelöltet azonban az Országgyűlésnek, vagyis a tiszás kétharmadnak is jóvá kell hagynia.
Baka András egyébként tegnap fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a Sándor-palotában, itt egyebek közt a kormány által képviselt külpolitikai irányról, valamint az ENSZ soron következő szeptemberi közgyűléséről esett szó, ahol Magyarország képviseletében az államfő fog felszólalni.
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