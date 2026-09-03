együttműködés;Baka András;megbeszélés;Sándor-palota;hatalmi ág;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-09-03 14:41:00 CEST

Magyar Péter Baka Andrással egyeztetett a Sándor-palotában

A miniszterelnök ismertette a Tisza-kormány eddigi és tervezett tevékenységét, továbbá kiemelt téma volt a következő ENSZ-közgyűlés New Yorkban, ahol Magyarország részéről az államfő fog felszólalni.