Magyar Péter Baka Andrással egyeztetett a Sándor-palotában

A Sándor-palotában fogadott Baka András köztársasági elnök munkaegyeztetésre – számolt be röviden a Facebook-oldalán Magyar Péter a csütörtöki találkozóról, amelyen a miniszterelnök tájékoztatta az államfőt, ahogy írta, a Tisza-kormány eddigi eredményeiről és az előttük álló feladatokról.
A kormányfő hozzátette, hogy hosszan egyeztettek a köztársasági elnökkel a kormány által képviselt külpolitikai irányról, továbbá megköszönte, hogy a külügyminiszter asszonnyal együtt képviseli Magyarországot az ENSZ soron következő – szeptemberi – közgyűlésén.
A Sándor-palota, azaz a köztársasági elnök hivatala ugyancsak a Facebookon adott tájékoztatást a négyszemközti munkamegbeszélésről, az ENSZ-közgyűlésről pedig megjegyezték, hogy azon Magyarország képviseletében az államfő fog felszólalni. A közleményben fontosnak tartották azt is kiemelni, hogy „Magyarország állami berendezkedésének egyik alapja, hogy a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. – A kormány és az államfő munkája számos esetben, például a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást – tették hozzá.Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnökBaka András: A közmédia nem hazudhat. Legyen ez több egy egyszerű mondatnál