Időt nyert a védelem: bűnös vagy beteg a három gyermekét megfojtó anya?

Egyesült Államok;gyermekgyilkosság;büntetőper;

2026-09-04 21:25:00 CEST

Augusztus 20-a óta tartja izgalomban a világ közvéleményét, hogy milyen büntetés illeti meg azt az édesanyát, aki három gyermekét fojtotta meg 2023-ban, majd öngyilkosságot akart elkövetni, de nem sikerült. Ha felmenti az esküdtszék, akkor felépülése, gyógykezelése után továbbra is szabadon élhet. Ha bűnösnek találják, legkevesebb 20 évet kap vagy életfogytiglan vár rá.

A 12 tagú esküdtszék –, amelyben kilenc nő és három férfi foglalt helyet – nem tudott egyhangú ítéletet hozni, ami lezárhatná pert. 11 esküdt véleményével szembehelyezkedett egy, akit napokon át nem tudott meggyőzni a többség, semmilyen kompromisszumra nem volt hajlandó. Ugyan az esküdtszék tárgyalásai teljesen zártak, és elméletileg onnan semmi nem szivároghat ki, feltételezések szerint az édesanyát a többség felmentette volna.

Több mint hat napon át ülésezett az esküdtszék, és pénteken a bíró arra készült, hogy kimondja: miután az esküdtszék nem volt képes egyhangú döntést hozni, mert nem követte a törvényben előírt kötelezettségét, a tárgyalás eredménytelen, ítélet nem születhet.

A védelem viszont váratlan fordulattal azt kérte, hogy a kerületi bíró helyett Massachusetts állam legfelsőbb bírósága mondjon ítéletet az ügyben. A bíró helyt adott a kérésnek és egy óra türelmi időt szabott ki a fellebbezés lefolytatására. Találgatások szerint a per kedden folytatódhat. Időt nyert így a védelem. Az sem kizárt, új esküdtet ültetnek annak a helyére, aki miatt nem tudtak egyhangú döntést hozni.

Az eljárás, mint ahogy az egész tárgyalás, de önmagában az ügy is, rendkívüli, rengeteg kérdést vet fel a bűnügy és az orvostudomány szempontjából, amelyek a jelen pillanatig megválaszolatlanok.

Három gyermekét – az ötéves Corát, a hároméves Dawsont és a nyolchónapos Callant - fojtotta meg egy fitnesz gumipánttal a szülészeten nővérként dolgozó kórházi alkalmazott, Lindsey Clancy 2023-ban, Massachusetts államban.

A leírások szerint házuk alagsori szobájában arccal lefelé fordítva találták meg mindhármukat. Ezután az édesanyjuk kiugrott az első emeletről öngyilkossági kísérlet szándékával, s azóta ül tolószékben. A védelem során olyan vélemények is elhangoztak: azért akart öngyilkosságot elkövetni, hogy a földöntúli életben is gyerekeivel maradhasson.

Mereven, komor arccal hallgatta végig Clancy a tárgyalást, érzelmeket nem tükrözött tekintete, és szinte végig mozdulatlanul ült tolószékében. Időnként az elé tett cukorkákból vett be egyet-egyet.

Az ügyészség szándékosan elkövetett emberöléssel vádolja Lindsey Clancyt, a védelem szerint postpartum pszichózisban szenvedett, nem tudta megkülönböztetni a jót a rossztól, és ezért nem bűnös. Az őt kezelők felelősségét kell megállapítani.

Az édesanya tisztában volt betegségével, mert többször is segítségért folyamodott. McLean pszichiátriai osztályára is befeküdt 2023 januárjában, de öt nap elteltével hazaküldték. 13-féle gyógyszert írtak fel neki szakemberek a gyilkosság előtti négy hónap során.

A Clancy telefonján talált bizonyíték az ügyészség szerint bűnösségét igazolja. Az anya rákeresett ugyanis a patikára és az étteremre, ahová a férjét elküldte vásárolni, hogy felmérje, mennyi időt vesz igénybe az oda és visszaút.

A keresés 50 percet becsült, ami alatt a kitervelt gyilkosságot végre tudja hajtani – érvelt a vádhatóság, amely nem tagadta, hogy a nő gyermekágyi pszichózisban szenved, de nem találta olyan súlyosnak az esetét, hogy az anya ne tudja megkülönböztetni a jót a rossztól.

A vádlott azt vallotta, hogy belső hangokat hallott, amelyek a gyilkosságra késztették. A gyilkosság óta a férje, Patrick Clancy adománygyűjtéssel megalapította a Heard Foundationt a hasonló betegek megsegítésére.

Magyarországon ritka betegségnek számít a posztpartum pszichózis, 1000 szülésenként egy-két anyát érint

– tájékoztatja lapunkat az Életkapu Perinatális Alapítvány elnöke, Feketéné Kovács Judit. Viszont ha a tünetek alapján beigazolódik a gyanú, azonnali ellátást igényel, a sürgősségi osztályt kell felkeresni, mert az anya kórházi kezelésre szorul.

A gyermekágyi betegségek közül ez tekinthető a legsúlyosabbnak, mert az anya realitásérzékelését torzítja, de ha ennél is súlyosabb a helyzet, akkor el is veszíti kapcsolatát a valósággal és teljesen képtelen az újszülött ellátására. Dezorientált lesz, téveszméket kerget, amiből nem lehet kibillenteni. Hallucinál, belső hangokat hall, paranoia is követheti. Találkozott már ilyen beteggel - mondja a szakértő - de mivel ő csak mentálhigiénés kompetenciákkal rendelkezik, azonnal továbbította a sürgősségi ellátás szükségességével. A szakszerű ellátás ilyenkor életet menthet.

Az amerikai ügy szerinte is rendkívül összetett, mert Lindsey Clancy folyamatosan jelezte, hogy nincs jól, és pszichoterapeutához járt, gyógyszeresen kezelték. A kérdés tehát az, hogy hibázott-e az ellátórendszer. Ugyanakkor a szándékosság kérdése is felvetődik, ez is vitatott.

A szakértő elmondta, a Baby Blues, az úgynevezett gyermekágyi szomorúság a leggyakrabban előforduló szülés utáni betegség.

A szülés utáni negyedik napon már jelentkezhet, ezen gyakorlatilag a szülő nők 60-80 százaléka át is megy. Fáradtság, aluszékonyság, hirtelen érzelmi-, hangulati változás kíséri. Két-három hét után azonban helyreáll a hormonháztartás és visszazökken minden a régi kerékvágásba.

Ha viszont nem múlnak el ezek a tünetek két-három hét múlva sem, akkor sajnos valószínűsíthető, hogy az anya postpartum depresszióba süllyedt. Ennek legegyértelműbb jele, amikor az érzelmi kilengések szomatikus tünetekkel párosulnak. Nem tud örömet megélni, étvágytalanság jelentkezik, nem tud aludni az anya, a kimerültség jelei egyre nyilvánvalóbbá válnak. Nem képes koncentrálni, egyre inkább kezdi elveszíteni a kapcsolatát a kisbabával, ami végül odavezet, hogy nem tudja ellátni megfelelően. Van, akit lelassít a betegség, míg mások éppen fordítva, felpörögnek, túlságosan aktívak lesznek, nem tudnak leállni. Mindezeket szélsőséges hangulati változások kísérik. Szaksegítségre ilyenkor szükség van, továbbá jó, ha a szülő mellett rendszeresen van valaki.

A betegség súlyosságát nemcsak a baba ellátásának képtelensége jelzi, hanem az is, hogy a szomatikus jelek a mindennapi rutin elmaradását eredményezik. Nem kel ki az ágyból, szorong. A postpartum depresszió az édesanyák 10-15 százalékánál fordul elő.

Viszont a szakértő elmondása szerint a depresszió és a postpartum pszichózis között nincs összefüggés.

Míg a Baby Blues átmehet gyermekágyi depresszióba, utóbbi és a pszichózis között nincs átmenet. Ez is azt bizonyítja, hogy a gyermekágyi pszichózis valóban ritka és súlyos betegség.

Az anyákat segíti ezen folyamatok felismerésében a hazánkban magas színvonalú védőnői hálózat. A szülés után hazaérkező anyukát szinte azonnal felkeresi a védőnő, aki rendszeres látogatja a babákat és követi fejlődésüket, illetve detektálhatja a felmerülő szimptómák alapján – egyszerű elbeszélgetés alkalmával is – a szülő betegségét. A védőnők általában látogatások alkalmával tudományosan validált tesztekkel igyekeznek szűrni az édesanyákat.

Az elmúlt 20 évben egyre nagyobb figyelmet kapott a perinatális ellátás, és a szakrendelők mellett egyre több civil szervezet is foglalkozik ezekkel a betegségekkel a szülészeteken elérhető szakpszichológusok, terapeuták mellett. A János kórházban baba-mama, együtt bennlakó pszichoterápiás ellátást is tudnak biztosítani.

Mivel azonban a szakellátás rendszere túlterelt, egyre többen veszik igénybe a civil szakirányú szervezetek segítségét, s nem ritka – teszi hozzá Feketéné Kovács Judit –, hogy magánellátásra szorulnak a betegek épp a rendszer túlterheltsége miatt.

Ugyan a szüléssel kapcsolatos, perinatális mentális egészség kérdése sokkal nagyobb figyelmet kapott az elmúlt években, ahogy a szakértő mondja, az ellátó rendszer továbbra is biológiai eseményként írja le a szülést és annak körülményeit.

Persze egyre több képzés és kutatás is foglalkozik a témával, de a kutatások gyakorlati szinten történő megjelenése még mindig hosszú folyamat.

Ma már nem elfogadható, ha a helyzetet úgy írják le, amit évszázadokon át hallottunk, hogy két keze és két lába van a gyereknek, innentől kezdve minden rendben van.

A tudomány fejlődésének köszönhetően egyre árnyaltabb az ilyenkor jelentkező betegségek megítélése. A mentális egészséggel ma már épp oyan komplexen lehet foglalkozni, mint a fizikai, biológiai állapottal. Az előző generációknak egészen más életfeladataik voltak. Míg a háborús években az egzisztenciális kérdések voltak a központban a családok számára, ma már a kérdés nem úgy merül fel csupán, hogy embert neveljünk a gyerekből, hanem hogy boldog embert.