Elmaradt a bravúr, vereséggel kezdett a magyar női kosárlabda-válogatott Berlinben

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2026-09-05 06:35:00 CEST

Súlyos vereséggel kezdte meg szereplését magyar női kosárlabda-válogatott a berlini világbajnokságon, pénteken 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese szombaton 14.15 órától Nigériával, végül hétfőn 14.30-tól a Koreai Köztársasággal találkozik a B csoportban. Az első helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jut, míg a második és harmadik gárda a nyolc közé kerülésért keresztbe játszik az A csoport harmadikjával, illetve másodikjával.

Világbajnokság, B csoport, 1. forduló:

Franciaország-Magyarország 99-53 (29-11, 32-9, 16-11, 22-22)

Pontszerzők: Williams 17, Johannes 17, Malonga 17, Ayayi 9, Lacan 9, Salaun 8, Astier 6, Leite 6, Badiane 5, Toure 3, Gueye 2, illetve Juhász 10, Takács-Kiss 8, Lelik 8, Dúl 7, Kányási 4, Rátkai 4, Aho 4, Török 4, Turner 2, Barnai 2

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese rég nem látott mérkőzésre készült, mivel a magyarok 28 év után jutottak ki ismét a világbajnokságra a 2024-es, ugandai előselejtező megnyerésével, majd az idén márciusi, isztambuli selejtezőtornán elért második helyükkel. A Törökországban vitézkedő csapatból Dubei Debóra lemondta a szereplést, Dombai Réka és Varga Alíz megsérült, Toman Petra pedig Amerikába ment. Az utóbbi hónapokban sérülésekkel küszködött Juhász Dorka viszont ismét rendelkezésre állt, igaz, a WNBA-s Minnesota Lynxtől csak a hétvégén csatlakozott a válogatotthoz. Az európai szezonban a török Galatasarayt erősítő centert - akit az előző Euroliga-idény legjobbjává választottak - egyértelműen a nemzeti együttes vezéreként emlegeti a sajtó, és a vb-t népszerűsítő plakátokon, molinókon is rendre feltűnik.

A pénteki nyitónap utolsó meccsére bő fél ház - egészen pontosan 9728 néző - maradt az előző, német-spanyol találkozó 15 ezer fős közönségéből a Berlin Arénában, ahol a lelátókon mintegy háromszáz magyar szurkoló foglalt helyet. Legnagyobb örömükre Juhász duplájával indult a találkozó, Takács-Kiss triplával "köszönt be", aztán az ellenfél 7-5-re vezetett először, majd Völgyi Péter 5-12-nél időt kért. Ennek ellenére a vb egyik esélyese csakhamar 13 ponttal elhúzott, Lelik és Kányási hármasa csak szépségtapasznak bizonyult, mert az első negyed végén már 11-29 állt az eredményjelzőn.

A folytatásban 20, majd 25 pont fölé nőtt a hátrány, és 14-50-nél pedig már igencsak nyomasztó lett a két csapat közti különbség. A bő hat perc alatt csupán három pontot összehozó magyarok mindössze 21 százalékkal céloztak a mezőnyből. A túloldalon az Európa Kupa-győztes Marine Johannes pedig alaposan megszórta magát. A franciák már kézilabdából ismert kínai figurával is próbálkoztak, és a nagyszünetre gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, ekkor 20-61 volt az állás.

Térfélcsere után behullott a kilencedik francia tripla, majd valamelyest csökkent a tempó, de a Völgyi-gárda így sem tudott negyven ponton belülre kerülni. Sőt, két pont híján ötven lett a távolság a 29. percben, ekkor már mindkét oldalon a gyakorláson volt a hangsúly. A 31-77-ről induló zárószakaszban már csak a számszerű végeredmény volt kérdéses, a francia válogatott - bár nyolc WNBA-játékosának késői csatlakozása miatt keveset tudott teljes kerettel készülni - igazolta félelmetes hírnevét, és megérdemelten nyert ekkora különbséggel is.