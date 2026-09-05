Kezdődik a női kézilabda Bajnokok Ligája, a Győr az egyik nagy favorit

FTC;női kézilabda;Bajnokok Ligája;Győri Audi ETO;

2026-09-05 11:12:00 CEST

Az elmúlt szezonban három magyar csapat indult a női kézilabda Bajnokok Ligájában, a szombaton rajtoló új idényében csak a Ferencváros és a legutóbb döntős Győr szerepel. Az előző kiírásban az egyenes kieséses szakasz első fordulójáig jutott Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett.

A sorozat legnagyobb esélyesének az európai szövetség (EHF) erősorrendje alapján a hétszeres aranyérmes ETO számít, amely a június eleji, budapesti négyes döntő fináléjában a francia Metztől kapott ki, így most különösen motivált lehet a trón visszaszerzésében. Az előző idény álomcsapatába három játékost delegált a klub, amely hiányposztra igazolva szerződtette a legjobb beállónak választott Sarah Bouktitot, és a balátlövő Thale Rushfeldt Deilával is megerősítette keretét. Noha voltak távozók is, összességében mégis erősebbnek mondható csapatot irányít Per Johansson. A hazai Szuperkupát a Ferencváros legyőzésével már begyűjtötte vezetésével az együttes.

„Az ETO-nál mindenki – a játékosaim, én és a stábom is – tudja, hogy minden sorozatot meg szeretnénk nyerni”

– fogalmazott a klub honlapján a svéd tréner. Hozzátette, minden poszton megfelelő minőség áll rendelkezésére, és a legtöbb pozícióban két játékost is bevethet. Az első lépést szombaton (tv: Sport 1, 18 óra) a horvátországi Kaproncán (Koprivnica) teheti meg a Győr a kitűzött cél felé.

Az EHF erősorrendjében a harmadik helyet foglalja el az FTC, amelynek keretében nagyobb volt a mozgás. Az érkezők között ott van a kapus Anna Kristensen, az irányító Elizabeth Omoregie, a beálló Lysa Tchaptchet és a balátlövő Michala Möller. A fővárosiak 2023-as döntőbe jutásuk után ismét a budapesti négyes döntős részvétel reményével vágnak neki a BL-nek, amelyben azóta rendre a negyeddöntő jelentette számukra a végállomást. Vasárnap a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában (tv: Sport 1, 16 óra) kezdi meg a BL-idényt a Ferencváros.

Az erősorrendben a két magyar klub közé beékelődve második helyen az Albek Annát és Vámos Petrát soraiban tudó Metz HB áll. A francia együttes az első döntőjében rögtön diadalmaskodott a Győr ellen, a két csapat az új szezonban már a csoportkörben újra találkozik egymással.

A Faluvégi Dorottyát és Kuczora Csengét is foglalkoztató - az előző szezonban BL-bronzérmes - CSM Bucuresti kerete teljesen megújult: tíz távozó és kilenc érkező mellett is a hatodik helyre sorolta az EHF a román csapatot.

Ez lesz az utolsó szezon, amikor két nyolcas csoportban kezdődnek a küzdelmek, az első két-két helyezett a negyeddöntőbe jut, a 3-6. helyezettek pedig a rájátszás első körében - a negyeddöntőbe jutásért - folytathatják szereplésüket. A négyes döntőt május 29-30-án a budapesti MVM Dome-ban rendezik.

A csoportbeosztás

A csoport: FTC-Toyota Kovács, Team Esbjerg (dán), CSM Bucuresti (román), Brest Bretagne (francia), Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), Buducnost Podgorica (montenegrói)

B csoport: Győri Audi ETO KC, Metz HB (francia, címvédő), Odense HB (dán), CS Gloria Bistrita (román), Podravka Koprivnica (horvát), Storhamar HE (norvég), HSG Blomberg-Lippe (német), Nyköbing Falster (dán)