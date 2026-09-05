atomerőmű;Ukrajna;NAÜ;tűzszünet;áramellátás;Zaporizzsja;orosz-ukrán háború;

2026-09-05 11:30:00 CEST

NAÜ: tűzszünet lépett életbe a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának helyreállítása érdekében

Fogytán vannak az erőmű dízelolaj tartalékai, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti.