Nigéria legyőzésével a továbbjutás küszöbén a magyar női kosárlabda-válogatott a berlini vb-n

világbajnokság;Nigéria;Berlin;magyar női kosárlabda-válogatott;

2026-09-05 16:16:00 CEST

Völgyi Péter együttese hétfőn 14.30 órától a Koreai Köztársaság ellen fejezi be szereplését a B csoportban.

A magyar női kosárlabda-válogatott 71-67-re legyőzte Nigériát szombaton a berlini világbajnokság második fordulójában, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A 28 év után újra vb-résztvevő magyarok, akik a pénteki nyitányon 99-53-ra kikaptak a franciáktól, a második perctől előnyben voltak, és főként az elmúlt Euroliga-szezon legjobbjává választott Juhász Dorka remeklésével tíz ponttal vezettek a nagyszünetben. Az elmúlt öt Afrika-bajnokságon győztes ellenfél a hajrában feljött két pontra, de a magyarok végül megszerezték első győzelmüket a világbajnokságon.

A siker várhatóan továbbjutást ér, mivel Nigéria utolsó csoportellenfele az olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn 14.30 órától a Koreai Köztársaság ellen fejezi be szereplését a B csoportban. Az első helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jut, míg a második és harmadik gárda a nyolc közé kerülésért keresztbe játszik az A csoport harmadikjával, illetve másodikjával.