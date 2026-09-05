Tízezrek tüntettek szombaton Zágrábban a horvátországi illegális hulladéklerakók ellen

korrupció;tüntetés;Horvátország;nyomozás;illegális hulladék;Zágráb;

2026-09-05 17:47:00 CEST

A hatóságok eddig csaknem negyvenezer tonna Olaszországból, Szlovéniából és Németországból származó, részben veszélyes anyagokat tartalmazó környezetszennyezést tártak fel. A legérintettebb terület a Plitvicei-tavakról ismert Lika régió.

Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt, az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A Sétálj Likáért, sétálj Horvátországért elnevezésű fővárosi demonstrációt a Gospic az otthonunk nevű civil kezdeményezés szervezte. A résztvevők egyebek mellett a Horvátország tüdeje már nem kap levegőt, Állítsátok meg Horvátország pusztítását! és A természet nem bocsát meg feliratú transzparensekkel vonultak.

A tüntetők szerint a gospici hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. A hatóságok mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladékot találtak a Gospic közelében fekvő egykori Velebit mezőgazdasági kombinát területén. A hulladék jelentős része 2023-ban és 2024-ben Olaszországból érkezett Horvátországba. A gyanú szerint újrahasznosításra szánt anyagként tüntették fel, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel.

A környezetvédők szerint a lerakott anyagok között egészségügyi és más ipari hulladék is található, amely szennyezi a talajt, a levegőt és a vizet a Plitvicei-tavakról ismert Likában, Horvátország egyik legnagyobb, jelentős részben érintetlen természeti területekkel rendelkező régiójában. A szakértői vizsgálatok veszélyes és ökotoxikus anyagokat is kimutattak, a lerakótól lejjebb fekvő felszín alatti vízben pedig mesterségesen előállított nem vagy nehezen lebomló úgynevezett PFAS-vegyületek jelenlétét igazolták.

A kormány közlése szerint a térség ivóvizét rendszeresen ellenőrzik, és a horvát közegészségügyi intézet vizsgálatai alapján az fogyasztásra alkalmas, de tüntetők szerint a kormány lassan intézkedik. Zoran Milanovic köztársasági elnök korábban támogatásáról biztosította a tüntetőket. Az államfő szerint jogos az emberek követelése, hogy a hatóságok gyorsabban cselekedjenek, állapítsák meg a felelősséget, és távolítsák el a hulladékot. Az államfő korábban ökocídiumnak, ökológiai népirtásnak nevezte a Gospic térségében történteket.

Andrej Plenkovic miniszterelnök szerdán a helyszínen közölte, hogy a kormány már kiválasztotta a kármentesítés első szakaszát végző vállalkozót, amelynek feladata a felszínen található hulladék eltávolítása lesz. Az illegális hulladéklerakás ügyében a korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) nyomoz. A gyanú szerint a Horvátországban törvénytelenül elhelyezett hulladék egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból származik. A horvát törvényhozás augusztus 21-én a kormánypártok javaslatait fogadta el, amely folyamatos víz-, talaj- és levegőmonitoringot ír elő, és arra kötelezi a kormányt, hogy 90 napon belül számoljon be a parlamentnek a kármentesítés előrehaladásáról, költségeiről, határidejéről és környezeti kockázatairól.