Egy nap késéssel Vlagyimir Putyin is elrendelte a tűzszünetet, amíg az amerikai megbízottak Moszkvában és Kijevben tárgyalnak

Moszkva;Egyesült Államok;Kijev;tűzszünet;Vlagyimir Putyin;tárgyalások;Jared Kushner;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Steve Witkoff;

2026-09-05 16:41:00 CEST

A Kreml bejelentése szerint az orosz elnök döntése három napra és a Kijev elleni légicsapások szüneteltetéséről szól. Moszkva ugyanakkor jelezte, nem számítanak a háború lezárásáról szóló új elgondolásokra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton elrendelte, hogy három napig szüneteltessék a Kijev elleni légicsapásokat egy amerikai delegáció Moszkvába érkezésére tekintettel - jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökség közlése szerint. Az intézkedés szombat éjféltől lép életbe. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje szombaton folytat megbeszélést Putyinnal Moszkvában, míg vasárnap Kijevbe látogatnak.

Kushner és Witkoff közép-európai idő szerint röviddel dél előtt érkezett meg a moszkvai Vnukovo repülőtérre, ahol Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott fogadta őket. Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak pénteken elmondta, hogy Witkoff és Kushner először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, hogy a feleknek bemutassanak egy tervet a háború lezárására. A Kreml szóvivőjének közlése szerint azonban a moszkvai megbeszélésen nem tárgyalnak új elgondolásokról a konfliktus lezárásával kapcsolatosan.

Mi is beszámoltunk arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még pénteken egy Facebook-posztban jelezte, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner tárgyalásai idejére, ahogy az előző diplomáciai látogatások során is, biztosítják Oroszország légterének normál működését. – Nem lesznek légitámadások a mi oldalunkról – írta az ukrán elnök, jelezve, hogy ugyanezt elvárják az orosz féltől is. Szerinte be kell fejezni a háborút, amihez valódi javaslatokra van szükség, és ezt várja az amerikai közvetítőktől.

Ehhez képest szombatra virradóra azonban Oroszország Dnyipropetrovszk megyére, Kijevre és környékére mért légicsapásokat, többen meghaltak, megsebesültek. Előzőleg, péntek délután az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) központi épületébe csapódott be egy orosz drón, legalább tizenkét embert megsebesítve.