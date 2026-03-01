„Itt mindenki elpusztul, az biztos” – Magyar Péter videón mutatta be a nagykölkedi illegális autógumi-lerakót

illegális hulladék;veszélyes hulladék;videófelvétel;autógumi;Magyar Péter;Nagykölked;

A Tisza Párt elnöke most a Vas megyei veszélyeshulladék-hegyeknél járt, de korábban Tompos Márton momentumos politikus tárta fel, hogy egy a NER-hez köthető vállalkozó több megyében is folytatta a környezetszennyezést.

Ezt mindenkinek látnia és hallania kell. Így fonódik össze a rogáni maffia a Vas megyei fideszes maffiával – mutatta be Facebook-posztjában és -videójában Magyar Péter a Nagykölked melletti illegális autógumi-lerakót, ahol a bemutatottak szerint sok ezernyi, zömmel Ausztriából idehordott veszéleyes hulladékot tárolnak. A Tisza Párt elnöke és helyi országgyűlési képviselőjelöltje, Horváth Nándor Zsolt helyben élőkkel beszélgetett az évek óta folytatott környezetszennyezésről. Egyikük szerint egyenesen Grazból hozzák ide a használt autógumikat. – Itt mindenki elpusztul, az biztos – mondta egy másik férfi arról, ha netán tűz ütne ki a területen.

Becslések szerint csaknem 50 ezer köbméter autógumi, veszélyes hulladék van itt, a felvételeken megdöbbentő fekete gumihegyek láthatók. – A szállítást a jelenleg felszámolása alatt álló, a Benkő család érdekeltségéhez tartozó Data-Tyre Kft. nevű cég, személyesen Benkő Ádám testvére végezte – hangzott el a beszélgetésen. Benkő Tamás korábban Rogán Antal államtitkára volt., de ahogy arról lapunk is beszámolt, tavaly áprilisban indoklás nélkül lemondott.

A nagykölkedi telep a szombathelyi távhőszolgáltató cég tulajdonában van, korábban legális gumifeldolgozás zajlott itt, de 2019 után éveken keresztül illegálisan hordták ide a gumihulladékot. Az értintett Vas megyei választókerület országgyűlési képviselője 1998 óta a fideszes V. Németh Zsolt, aki idén is újraindul. A kormánypárti poltikus január közepén tartott a telephelynél sajtótájékoztatót, ahol bejelentette, megszüntetik az illegális gumilerakót, de nem a szennyező fizet, hanem a 700-800 millió forintos költséget az állam állja az adófizetők pénzéből. Magyar Péter szerint hiába történtek korábban feljelentések, a rendőrség nem nyomoz, senkit sem vontak felelősségre.

Az illegális autógumi-lerakók ügyét lapunk is évek óta követi, 2023-tól kezdve Tompos Márton, a Momentum politikusa már évek óta foglalkozik ezzel, ugyanis az említett cég és a NER-hez köthető vállalkozó nem csak Vas Megyében, hanem Veszprém megyei Devecserre és a Zala megyei Lentihez tartozó Zajdára is hordta az autógumikat. Utóbbi helyen már korábban megkezdték a veszélyes hulladékok elszállítását.