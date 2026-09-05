Maszkosok támadtak a Kubatov Gáborral kritikus bloggerre

Ferencváros;Kubatov Gábor;maszk;támadás;

2026-09-05 16:55:00 CEST

A Ferencváros–Dabas férfi kézilabda-mérkőzést követően négy maszkot viselő ember megtámadta Németh Zoltán Lajost, a Ferenczvárosi C-közép Facebook-oldal szerzőjét, aki Kubatov Gábor klubelnöki régi kritikusa.

„Megtámadtak” – kezdte Facebook-bejegyzését Németh Zoltán Lajos, a Ferenczvárosi C-közép Facebook-oldal szerzője. Mint írja, a péntek esti Ferencváros – Dabas férfi kézilabda mérkőzést követően az Elek Gyula Arénában a lelátó alatti folyosón a biztonsági szolgálat asszisztálása mellett négy maszkos támadt rá.

„Egyikük paprikasprayvel lefújt, majd gyors ütésváltás után sikerült elkergetni a négy támadó kubatovistát, elmenekültek a hátsó kijáraton.. besült a mutatvány” – tette hozzá.

Németh Zoltán Lajos a 444.hu-nak azt mondta, már a helyszínen rendőrt hívott. Elmondása szerint csoportos garázdaság miatt hivatalból eljár a rendőrség, könnyű testi sértés miatt meg magánindítvánnyal élt.

A napokban Kele Jánost (24.hu) és Murányi Andrást (index.hu) is megfenyegették a Ferencváros szurkolói. A két újságíró az elmúlt időszakban több cikket is publikált a Fradiváros témájában. Mint ismert, a zöld-fehér klub 2016-17-ben 25 milliárd forintot kapott az államtól erre a meg nem valósult projektre, végül ebből több mint 11 milliárdot futballisták játékjogának megszerzésére költött.

A Ferencváros az eset után azt közölte: