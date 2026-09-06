Lannert Judit: Megszűnik a pedagógusképzés az NKE-n

Nemzeti Közszolgálati Egyetem;pedagógusképzés;Lannert Judit;

2026-09-06 14:25:00 CEST

A cél az előző kormány megosztó politikájával való szakítás.

Megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi, nyilvános szenátusi ülésén vasárnap.

A kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagolttá vált a pedagógusképzés - mondta Lannert Judit. Hozzátette, ennek részeként kiléptetik a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak.

A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógusképzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek - ígérte a miniszter.