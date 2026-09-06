Lannert Judit: Manipulatív felvételt terjesztve hazudozik rólam a KDNP és a Fidesz

oktatás;Rétvári Bence;Fidesz-KDNP;manipuláció;Lannert Judit;

2026-09-06 10:23:00 CEST

A minisztert egy 2023-as interjúból kivágott részlettel támadta be Rétvári Bence.

A KDNP és Fidesz egyes politikusai, illetve propagandistái napok óta hazudoznak rólam, egy manipulatív felvételt terjesztve - közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon.

A tárcavezető szerint színtiszta manipuláció, hogy egy 2023 márciusában adott rádióinterjújából összevágtak egy rövid részletet, majd miniszteri megszólalásnak beállítva félremagyarázzák azt. A felvételt a KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence kezdte terjeszteni, az látható rajta, hogy Lannert Judit a pedagógusoknak üzenve azt mondja, hogy a tanárok sokkal többet tehetnének a saját fejlődésük terén, továbbá, hogy „ha nem megy, akkor el kell hagyni a pályát.” Ezt az ellenzéki politikus úgy keretezte, hogy Lannert kioktatja, becsmérli és lenézi a tanárokat, ezért távoznia kell. A párt petíciót is indított ennek érdekében.

A miniszter linkelte az eredeti klubrádiós interjút és azt javasolta, hogy aki hinne Rétváriéknak, az nézze meg a teljes beszélgetést és látni fogja, hogy semmi nem igaz abból, amit a korábbi kormánypárt állít. „Sajnálom, hogy a KDNP párpolitikai érdekből próbálja hergelni a pedagógusokat. Ez az elmúlt 16 évből is jól ismert gyűlöletkeltésre építő propagandalogika, amivel épp a hazugságok terjesztői nézik le a tanárokat, nem feltételezve róluk annyit, hogy utána tudnak nézni, mi hangzott el valójában. Mindezt ráadásul az a KDNP teszi, amelynek kormányzó pártként része volt az oktatás lezüllesztésében: elvették a tanárok szabadságát, jogait, felesleges adminisztratív terhekkel büntették őket, és kirúgatták, megalázták és megszégyenítették azokat a pedagógusokat, akik mindezek ellen tiltakoztak” - írta Lannert Judit.

Mint közölte, az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium ezzel szemben fokozatosan visszaállítja az intézmények autonómiáját és a tanárok jogait, kiharcolta a NOKS-dolgozók béremelését, csökkenteni kezdte az adminisztratív terheket, első intézkedései között függesztette fel a rossz teljesítményértékelési rendszert és rehabilitálja azokat, akiket az elmúlt években kirúgtak. „A magam részéről három éve is arról beszéltem, hogy minden tanárra szükség van, most is így gondolom. Szakértőként is arra mondtam ötleteket, hogy a pazarlás megszüntetésével, hogyan lehet megvédeni az iskolarendszert, most miniszterként is ezért dolgozom” - jelezte.

A tárcavezető szerint a Fidesz-KDNP-től megörökölt magyar oktatás tragikus állapotban van, az elmúlt 16 év gyermekellenes kormányzása egy oktatáspolitikai tatárjárás volt, így nem lehet mindent egyik napról a másikra megoldani, de lépésről lépésre igyekeznek mindent rendbetenni mindenkivel, aki partner. A jelenlegi ellenzéket azonban kormányon se érdekelte az oktatás ügye és most se, megmaradtak a hazudozásnál, amire a választók áprilisban nemet mondtak - közölte a politikus. „Pedig a kormánynak és személyesen nekem is nagy szükségem van konstruktív kritikára, jó javaslatokra, közös munkára. Mindezt jelenleg az érdekszervezetektől, a szakértőktől és a civilektől kapjuk meg. Nekik köszönjük a bírálatokat is, mert tudjuk, hogy jó szándékkal teszik. Velük folytatódik az együttműködés a gyermekek, a szülők és a pedagógusok érdekében” - jegyezte meg Lannert Judit.