Fosszilis kincsekért indul kultúrharc a briteknél, őslénytani gyűjteményt nyilvánítanának nemzeti örökségnek

Nagy-Britannia;fosszília;szabályozás;lelet;kivitel;

2026-09-09 20:25:00 CEST

Egy 318 darabos dorseti őslénytani gyűjtemény Abu-Dzabiba került, mert a brit közintézmények nem tudták előteremteni a nyolc számjegyű vételárat. A botrány után parlamenti kezdeményezés indult, hogy a kiemelkedő leletekre is kiterjedjen az exportvédelem.

Különös kultúrpolitikai vita tört ki az Egyesült Királyságban arról, hogy mi számít nemzeti örökségnek. A kiindulópont nem festmény, kézirat vagy régészeti műtárgy, hanem egy 318 darabos őslénytani gyűjtemény, amelyet Chris Moore dorseti fosszíliavadász több évtized alatt állított össze a Jurassic Coast, vagyis a Dorset és Kelet-Devon partvidékének alsó jura rétegeiből. A kollekció ichthyosaurusokat, halakat, rákféléket és több olyan példányt tartalmaz, amelyek tudományosan egyedülállóak lehetnek.

A gyűjtemény 2025 végén a Natural History Museum Abu-Dzabi tulajdonába került, miután a londoni Natural History Museum és a walesi nemzeti múzeum sem tudta előteremteni a fontban nyolc számjegyű összegbe becsült vételárat. A történet most azért vált politikai üggyé, mert brit múzeumi vezetők és egy parlamenti képviselő az exportvédelmi rendszer módosítását követelik.

A brit kulturális javak kivitelének szabályozása régóta ismeri a „nemzeti kincs” fogalmát. A Waverley-kritériumok alapján

a kormány ideiglenesen megállíthatja egy különösen fontos műalkotás vagy történeti tárgy exportját, ha annak távozása súlyos veszteség lenne az ország története, esztétikai öröksége vagy tudományos kutatása számára.

A halasztás célja az, hogy brit múzeumoknak vagy más hazai vásárlóknak legyen idejük összegyűjteni a szükséges pénzt. A rendszer az elmúlt évtizedekben festményeket, kéziratokat, bútorokat és más kulturális tárgyakat segített az országban tartani.

A fosszíliák azonban kívül esnek ezen a mechanizmuson. A jelenlegi szabályozás kulturális tárgyakra irányul, a természetben létrejött leletek pedig nem kerülnek automatikusan a rendszerbe, mert nem emberi kéz által készített tárgyak. Ez a jogi különbség most sokak szerint nehezen védhető. Egy 190 millió éves ichthyosaurus tudományos és kulturális jelentősége ugyanis könnyen összemérhető egy nagy értékű történeti műtárgyéval, miközben exportját nem kell ugyanazon a szűrőn átengedni.

A Moore-gyűjtemény esete azért különösen érzékeny, mert a leletek a Jurassic Coast világörökségi területéről származnak. A partvidék több mint 150 kilométeren keresztül tárja fel a földtörténet mintegy 185 millió évét, a triásztól a krétáig. Lyme Regis és Charmouth környéke a paleontológia történetének ikonikus helyszíne.

Itt dolgozott a XIX. század elején Mary Anning, aki többek között az első teljes plesiosaurus-csontváz felfedezésével vált a tudomány történetének egyik legismertebb fosszíliagyűjtőjévé. A terület ezért egyszerre természeti világörökség, tudománytörténeti helyszín és élő gyűjtőközösség.

A brit vita sajátossága, hogy senki sem állítja: a Moore-kollekció eladása törvénysértő lett volna. A Jurassic Coast mai gyűjtési rendszerében a magángyűjtők nélkülözhetetlen szerepet játszanak. A gyorsan erodálódó sziklákból előkerülő leleteket gyakran néhány nap vagy óra alatt elpusztítaná a tenger, ha valaki nem mentené ki őket.

A nyugat-dorseti és undercliffsi gyűjtési kódexek ezért kifejezetten támogatják a felelősségteljes gyűjtést, a fontos leletek regisztrálását és a múzeumokkal való együttműködést. A tulajdonjog is olyan rendszerben rendeződik, amely megfelelő bejelentés és szabálykövetés esetén lehetővé teszi, hogy a gyűjtő legálisan birtokolja a leletet.

Ez a modell évtizedeken át sok tudományos felfedezést segített. A profi és amatőr fosszíliavadászok olyan példányokat mentettek meg, amelyek máskülönben elpusztultak volna, és számos közülük később közgyűjteménybe került. Chris Moore maga is elismert gyűjtő és preparátor, aki több mint negyven éve dolgozik a dorseti parton. Egy 2024-ben talált, rendkívüli állapotban fennmaradt ichthyosaurust például több mint hatszáz órányi munkával készített elő, majd a Charmouth Heritage Coast Centre számára kölcsönzött, ahol jelenleg is láthatja a közönség.

A feszültség tehát nem a magángyűjtés és a múzeumok egyszerű szembeállításából ered. Sokkal inkább abból, hogy a fosszíliák piaci értéke az utóbbi években gyorsan emelkedett.

A dinoszaurusz-csontvázak és egyéb különösen látványos ősmaradványok aukciós ára világszerte rekordokat dönt, magángyűjtők, milliárdosok és újonnan épülő múzeumok versenyeznek értük.

A brit közgyűjtemények beszerzési keretei közben jóval szerényebbek. A londoni Natural History Museum érdeklődött a kollekció iránt, de nem volt pénze a megvásárlására. A Museum Wales szintén nem tudta vállalni az összeget.

Az Abu-Dzabiban működő új természettudományi múzeum egészen más pénzügyi háttérrel lépett a piacra. A 2025 novemberében megnyílt, 35 ezer négyzetméteres intézmény a Saadiyat Cultural District része, és tudatosan épít világszínvonalú természettudományos gyűjteményt. A múzeum egyik legismertebb darabja Stan, a csaknem teljes Tyrannosaurus rex-csontváz, emellett hatalmas őslénytani és meteorit-gyűjteményen dolgoznak.

Saját közlése szerint a következő öt évben a múzeum kollekciója több millió példányra bővülhet. A Moore-anyag nagy részét már ki is állították a mezozoikumi galériában.

Abu-Dzabi érvelése múzeumszakmailag védhető: a nagy természettudományi múzeumok mindig több földrészről gyűjtöttek, mert a Föld történetét nem lehet egyetlen ország leleteiből elmondani. A londoni Natural History Museum gyűjteménye ugyanígy tele van Dél-Amerikából, Afrikából, Ázsiából vagy Ausztráliából származó darabokkal. A globális tudomány számára önmagában nem tragédia, ha egy brit fosszília külföldi, nyilvánosan hozzáférhető múzeumba kerül, feltéve, hogy kutatható, megfelelően dokumentált és nem tűnik el egy magánraktárban.

A brit kritikusok fő érve azonban az, hogy a tudományos hozzáférés mellett a földrajzi kontextusnak is értéke van. Egy dorseti ichthyosaurus mást jelent a világörökségi partvidék helyi múzeumában, ahol a geológiai rétegek, Mary Anning története és a mai gyűjtők munkája egyetlen narratívát alkot, mint több ezer kilométerrel távolabb. A természetrajzi tárgy tehát ugyanúgy rendelkezhet helyi kulturális jelentéssel, ahogyan egy régészeti lelet vagy történeti dokumentum.

A vita valójában azt feszegeti, hol húzódik a természet és a kultúra közötti jogi határ.

A Lyme Regis Museum vezetői különösen élesen bírálták a folyamatot. A helyi intézmény tudott a Moore-gyűjtemény jelentőségéről, de állítása szerint nem tájékoztatták időben az eladásról, és nem kapott lehetőséget arra, hogy egészére vagy egy részére pályázzon. Bridget Houseago múzeumigazgató és Jonathan Evans kuratóriumi elnök ezért azt javasolják, hogy minden kiemelkedő tudományos jelentőségű fosszília kerüljön a Waverley-rendszerhez hasonló védelem alá, az akkreditált brit múzeumokat pedig kötelezően értesítsék, ha nagy jelentőségű kollekció kerül piacra.

A javaslatot Edward Morello, West Dorset liberális demokrata parlamenti képviselője is felkarolta. A kulturális tárcához intézett kérdéseiben azt tudakolja, vizsgálható-e a jelenlegi ügyben az export késleltetése, illetve szükség van-e jogszabály-módosításra. A képviselő érvelése szerint a természeti örökség nem alacsonyabb rendű a kulturális örökségnél. Ha egy festmény vagy kézirat esetében elfogadható, hogy az állam időt adjon a hazai megvásárlásra, hasonló logika alkalmazható lehet egy tudományosan pótolhatatlan fosszíliára is.

A vita néhány hét alatt európai kulturális-politikai üggyé vált, ami jelzi, hogy a kérdés messzebb mutat a dorseti partnál. Több ország jóval szigorúbban védi fosszíliáit. Brazíliában és Mongóliában például az ősmaradványok állami tulajdonnak számítanak, és kivitelük erősen korlátozott.

Más államok engedélyhez kötik a jelentős példányok kereskedelmét. Nagy-Britannia liberálisabb rendszerét részben az indokolja, hogy a szabad gyűjtés ösztönzi a terepi felfedezéseket, és az erodálódó partvidéken gyors mentésre van szükség.

A túl szigorú szabályozás ezért vissza is üthetne. Ha a gyűjtő tudja, hogy egy különleges példányt automatikusan elvesz tőle az állam, csökkenhet a motiváció a gondos feltárásra, preparálásra és bejelentésre. A jelenlegi rendszer egyik erőssége éppen az együttműködés.

A cél olyan köztes modell kialakítása, amely továbbra is elismeri a gyűjtők munkáját és tulajdonjogát, de a kivételes jelentőségű leleteknél biztosít egy átlátható közérdekű eljárást. Egy országos fosszíliaregiszter, kötelező múzeumi értesítés és ideiglenes exportmoratórium ilyen kompromisszum lehet.

A pénz kérdését azonban semmilyen jogszabály nem oldja meg. A Waverley-rendszer is csak időt ad a brit intézményeknek, de ha nincs pénz a vételárra, a műtárgy végül elhagyhatja az országot. A Moore-kollekció esetében éppen ez a probléma vált láthatóvá.

A nyolc számjegyű összeg olyan magas, hogy egy helyi múzeum vagy átlagos közgyűjtemény számára eleve elérhetetlen.

Ha a kormány valóban a természetrajzi „nemzeti kincsek” megtartását akarja, akkor ehhez vásárlási alapra, magántámogatókra vagy gyors adománygyűjtési mechanizmusokra is szükség lesz.

Mi a Waverley-rendszer? Az 1950-es évek óta működő brit exportvédelmi rendszer három szempont alapján vizsgálhat egy kivitelre szánt kulturális tárgyat: szorosan kapcsolódik-e az ország történetéhez, kiemelkedő-e esztétikai jelentősége, illetve különösen fontos-e a kutatás számára. Ha legalább egy feltétel teljesül, az export ideiglenesen elhalasztható, hogy brit múzeum vagy más hazai vevő előteremthesse a vételárat. A fosszíliák jelenleg nem tartoznak automatikusan ebbe a körbe.

Az ügy ezért a múzeumfinanszírozásról is szól. A brit természettudományos intézmények világhírű gyűjteményeket őriznek, de beszerzési lehetőségeik nem követik a nemzetközi piac áremelkedését. Közben Abu-Dzabi, Katar, Szaúd-Arábia és más új kulturális központok hatalmas összegeket fordítanak múzeumépítésre és gyűjteményfejlesztésre. A kulturális vagyon földrajza átrendeződik: olyan tárgyak és természettudományos példányok kerülnek új régiókba, amelyeket korábban szinte automatikusan európai vagy észak-amerikai intézmények szereztek volna meg.

Ebben az értelemben a brit felháborodásnak van egy kényelmetlen történeti oldala is. A nagy európai múzeumok gyűjteményei évszázadokon át épültek más kontinensekről származó tárgyakból és természeti példányokból, gyakran gyarmati hatalmi viszonyok között. Ma, amikor a tőkeerős közel-keleti intézmények vásárolnak brit fosszíliákat legális piaci tranzakcióban, nehéz kizárólag nemzeti veszteségként leírni a folyamatot. A valódi közérdek inkább az lehet, hogy a kiemelkedő leletek dokumentáltak, kutathatók és nyilvánosan hozzáférhetők maradjanak, miközben származási helyük közössége sem veszti el velük teljesen a kapcsolatot.

A Moore-kollekció körüli vita ezért akkor a leghasznosabb, ha nem puszta veszteségtörténetként kezelik. Arra kényszeríti a brit rendszert, hogy újragondolja a természetrajzi örökség státuszát, a magángyűjtők és közmúzeumok viszonyát, valamint azt, hogyan lehet közérdeket érvényesíteni egy gyorsan globalizálódó piacon. A fosszíliák több százmillió évesek, a jogi probléma viszont nagyon is mai: kié a múlt, ki fizet érte, és hol kell őrizni ahhoz, hogy a következő generációk számára valóban közös örökség maradjon?

Magyarországi szabályozás Magyarországon a leletkezelés szabályait a 2018-as „kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet” írja elő. Eszerint a fosszilis leletek – különösen tudományos szempontból értékes, ritka vagy hazai lelőhelyről származó ősmaradványok - nemzeti kincsnek minősülnek. A magyar államot elővásárlási jog illeti meg, a leletek véglegesen nem adhatóak el külföldre, az ideiglenes kivitelhez pedig szigorú hatósági engedélyek beszerzése szükséges. A kormányrendelet ugyanakkor a leletvásárláshoz szükséges finanszírozás lehetőségét nem teremti meg.