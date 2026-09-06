Egymást heccelte a Ferencváros és az Újpest tábora – tíz év után szereztek pontot a lilák az Üllői úton

Ferencvárosi Torna Club;Újpest FC;

2026-09-06 21:12:00 CEST

Az Újpest kétgólos hátrányból felállva 2-2-es döntetlent ért el a Ferencváros pályáján a labdarúgó NB I hetedik fordulójában.

A szurkolótáborok egymásnak kedveskedve a napi politikai hírek sajátos értelmezésével, lelátói tacepaókon üzentek egymásnak: a liláktól a „Kubatov Gábor, kezdj el aggódni” reflektálás a zöld-fehér elnök indokolatlan magabiztosságára utalt, ugyanis a BM feljelentése nyomán hűtlen kezelés és még egy rakás gyanú miatt indult nyomozás. Erre fel a ferencvárosiak is kilógatták a maguk megfejtését, miszerint „25 milliárd? Kevés! A Ferencváros minden pénzt megér!”

Szóval egész jól elvoltak a felek egymással a lelátón, a pályán pedig az FTC a 20. percben került előnybe: Cadu középre adott labdáját Szappanos kapus rosszul ütötte ki, Yusufnak így hat méterről csak az üres kapuba kellett fejelnie (1-0). Nem sokkal a szünet előtt megduplázta előnyét a hazai csapat, Zachariassen fejelt közelről a hálóba (2-0). Erre fel Ljujics jobb oldali szöglete után a kapufa elsőre még kisegítette a Ferencvárost, de a kipattanót Stronati bevágta a kapuba (2–1).

A szünet után egy darabig állt a játék, mivel a füstbombák és a tűzijátékból maradt pirotechnikai eszközök üzembe helyezése miatt nem lehet tisztán látni a pályán. A füstködből az Újpest jött ki jobban, Matko, az előző idény társgólkirálya már a negyedik találat lőtte az új szezonban – Vlijter lövését Dibusz még kivédte, a kipattanóra azonban érkezett a szlovén válogatott, aki a kapuba továbbította a labdát (2–2).

A lila-fehérek páratlan veretlenségi szériát felvonultatva, zsinórban 16 Üllői úti bajnokin kaptak ki, és a vasárnap esti iksz a 2016 szeptembere óta tartó sorozat megszakítását jelentette. Azért van még egy csúnya számuk, ugyanis 32 meccs óta nem nyertek a zöldek ellen.

A hat kör után élen álló Felcsút 1-0-ra kikapott a forduló előtt utolsó helyen álló ZTE otthonában, és a 11. helyre lépett előre.