légi közlekedés;Indonézia;vulkánkitörés;Szumátra;Jáva;Jakarta;

Légifelvétel Pontianak városáról az Anak Krakatau vulkán kitörése után

Az Anak Krakatau vulkán kitörése miatt csaknem 1600 járatot töröltek vagy térítettek el Indonéziában

Továbbra is magas az újabb kitörések valószínűsége.

Zárva maradt hétfőn nyolc indonéziai repülőtér, köztük Jakarta két légikikötője is a Java és Szumátra szigete között fekvő Anak Krakatau vulkán kitörései miatt a levegőbe került vulkáni hamu következtében. A járattörlések és -eltérítések csaknem 170 ezer utast érintenek.

Az Anak Krakatau péntek este kezdődött kitörései miatt csaknem 1600 járatot töröltek vagy térítettek el, köztük több mint 950 nemzetközi járatot.

A hamufelhő a BMKG meteorológiai szolgálat adatai szerint a vulkán Java felőli oldalán 6000, Szumátra felőli oldalán pedig 15 000 méteres magasságot is elért.

A vulkánmegfigyelő szolgálat hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a következő időszakban továbbra is magas az újabb kitörések valószínűsége. A legutóbbi kitörést vasárnap este 20 óra 23 perckor észlelték.

A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás idején viseljenek maszkot és szemvédőt, csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket, valamint vezessenek óvatosan.

Jakartában és Lampungban az iskolák a diákok egészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében távoktatásra álltak át.

A vulkánkitörés következtében keletkező hamutól védik a repülőgépek hajtóműveit a Soekarno–Hatta nemzetközi repülőtéren

Az Anak Krakatau neve indonézül „Krakatau gyermeke”. A vulkán mintegy egy évszázada alakult ki a Krakatau korábbi helyén. Az 1883-as hatalmas kitöréssorozatot követő szökőárak több mint 36 ezer ember halálát okozták. 2018-ban az Anak Krakatau kitörése újabb halálos szökőárt idézett elő, amely több mint 400 ember életét követelte. A térség a Csendes-óceáni Tűzgyűrű része, ahol gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések.

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