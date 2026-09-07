Az Anak Krakatau vulkán kitörése miatt csaknem 1600 járatot töröltek vagy térítettek el Indonéziában

légi közlekedés;Indonézia;vulkánkitörés;Szumátra;Jáva;Jakarta;

2026-09-07 08:15:00 CEST

Továbbra is magas az újabb kitörések valószínűsége.

Zárva maradt hétfőn nyolc indonéziai repülőtér, köztük Jakarta két légikikötője is a Java és Szumátra szigete között fekvő Anak Krakatau vulkán kitörései miatt a levegőbe került vulkáni hamu következtében. A járattörlések és -eltérítések csaknem 170 ezer utast érintenek.

Az Anak Krakatau péntek este kezdődött kitörései miatt csaknem 1600 járatot töröltek vagy térítettek el, köztük több mint 950 nemzetközi járatot.

A hamufelhő a BMKG meteorológiai szolgálat adatai szerint a vulkán Java felőli oldalán 6000, Szumátra felőli oldalán pedig 15 000 méteres magasságot is elért.

A vulkánmegfigyelő szolgálat hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a következő időszakban továbbra is magas az újabb kitörések valószínűsége. A legutóbbi kitörést vasárnap este 20 óra 23 perckor észlelték.

A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás idején viseljenek maszkot és szemvédőt, csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket, valamint vezessenek óvatosan.

Jakartában és Lampungban az iskolák a diákok egészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében távoktatásra álltak át.

Az Anak Krakatau neve indonézül „Krakatau gyermeke”. A vulkán mintegy egy évszázada alakult ki a Krakatau korábbi helyén. Az 1883-as hatalmas kitöréssorozatot követő szökőárak több mint 36 ezer ember halálát okozták. 2018-ban az Anak Krakatau kitörése újabb halálos szökőárt idézett elő, amely több mint 400 ember életét követelte. A térség a Csendes-óceáni Tűzgyűrű része, ahol gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések.