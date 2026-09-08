Sopron légszennyezettsége a legalacsonyabb hazánkban

meteorológia;légszennyezettség;ENSZ jelentés;

2026-09-08 10:19:00 CEST

Évi 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá a légszennyezés szerte a világon, miközben tízből kilenc ember a WHO ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A szeptember 7-i Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi napja.

A szennyezett levegő nemcsak a légzőrendszert károsítja, a helyzet ennél súlyosabb. A tüdőrákon túl összefüggésbe hozható olyan betegségekkel, mint a stroke, a szívbetegségek, a cukorbetegség vagy a demencia, de egyebek mellett az elhízással, koraszüléssel, tanulási nehézségekkel vagy a meddőséggel is – fogalmaz a Tiszta levegő kék égboltért napja alkalmából Varga Judit, a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. levegőminőség-védelemmel foglalkozó munkatársa.

Aránytalanul nagy mértékben érinti a gyermekeket, az időseket, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élőket és a rossz szociális-gazdasági helyzetben lévőket. A legsúlyosabban az alacsony és közepes jövedelmű országokat sújtja, ahol a halálesetek 89 százalékát hozzák többféleképp összefüggésbe a szennyezéssel.

Tízből kilenc európai városlakó még mindig szennyezett levegőt lélegzik

Ahogy legfrissebb levegőminőségi elemzésében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) is leszögezi, az elmúlt évtizedekben a légszennyezettség folyamatosan csökkent Európa-szerte, de az EU levegőminőségi előírásai még mindig nem teljesülnek teljes mértékben.

Bár 2011 óta minden ország csökkentette az egészségügyi szempontból legkárosabb kisméretű részecskéknek (PM2,5) való kitettséget, az EU városi lakosságának túlnyomó többsége (94%-a) továbbra is a WHO irányértékeit meghaladó PM2,5-koncentrációjú helyen él.

A nemrégiben felülvizsgált levegőminőségi irányelv 2030-ra szigorú levegőminőségi határértékeket határozott meg, melyek közelítik a WHO irányelveit, és elérésük segít csökkenteni ezeket a káros egészségi hatásokat.

Magyarország még a jelenlegi levegőminőségi, légszennyezés-csökkentési kötelezettségeit sem teljesíti maradéktalanul.

A helyzet hazánkban is javult az utóbbi időszakban, de messze van még a WHO által ajánlott értékektől. Sőt, az EEA által vizsgált 761 város közül a magyarországiak Sopron kivételével a lista szennyezettebb felében vannak.

A légszennyezőanyagok közül nálunk is a kisméretű részecskék (PM10, PM2,5), a nitrogén-oxidok és nyári időszakban az ózon okoz kiemelt gondot. Bár akadnak olyan kivételes évek, mint például 2023, amikor nem történt határérték-túllépés. Ennek dacára feladat bőven van még.

A helyzet javításához kiemelten fontos a kibocsátáscsökkentési kötelezettségeink teljesítése. EU-összehasonlításban itt sem állunk túl jól. A friss EEA-jelentés szerint hazánk azon 6 tagállam között szerepel, amelyek nem teljesítették a 2020-tól érvényes kibocsátáscsökkentési kötelezettségüket.

Itt kiemelik az ammónia-kibocsátás csökkentésének szükségességét (további 1,14%-os csökkentésre lenne szükség), de az illékony szerves vegyületek, a nitrogén-oxidok és főleg a kiméretű részecskék (PM2,5) emissziójának csökkentését is jelentősen mérsékelni kellene 2030-ig.

Az idei, a tiszta levegő hetedik nemzetközi napján a legfontosabb feldatokat foglalták össze a szakmai szerveztek, kormányok csatlakozását kérve a mozgalomhoz.

A politikai döntéshozók csökkenthetnék a fosszilis tüzelőanyagok támogatását, összehangolhatnák a levegőminőségi és éghajlatvédelmi tervezést és kibocsátási kvótákat, szükség lenne a levegőminőségi monitoringhálózat közös fejlesztésére is.

Az önkormányzatok látványosan javíthatnának a helyzeten például autómentes utcák létrehozásával. Szervezhetnének ökosétákat és nyilvános kerékpáros rendezvényeket, utóbbikban Budapest jól áll. Magyarországi példákat és tapasztalatokat többek között a HungAIRy program kínál - véli a szakember.

Az iskolák és egyetemek áttérhetnek tisztább energiaforrásokra, fejleszthetik épületeik energiahatékonyságát szigeteléssel, nyílászárócserével. Elektromos buszokkal és kerékpárbarát kampuszokkal fenntarthatóvá tehető a közlekedés, amihez például a Kölcsönkapott levegő program és Bicibusz program is támpontokat ad.

Az intézmények megfontolhatják úgynevezett iskolautcák kialakítását is, vagyis azt, hogy meghatározott időszakokban korlátozzák a gépjárműforgalmat az iskola előtti útszakaszon.

Egyéni szinten is számos lehetőségünk van a légszennyezés mérséklésére: csökkenthetjük a keletkező hulladék mennyiségét, kerülhetjük az egyszer használatos műanyag termékeket, és sem avart, sem hulladékot nem égetünk. Egyre több bizonyíték jelzi, hogy bizonyos károsanyag-kibocsátás esetén az ipari szennyezésnél nagyobb az egyéni. Hazánkban évente 11 ezer ember hal meg idő előtt a légszennyezés miatt. Egyre többet halljuk ennek kapcsán: együtt szívunk és együtt nevetünk!