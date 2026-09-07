Visszatér az Országgyűlés közvetítése a köztévére

Parlament;Országgyűlés;köztévé;közmédia;Magyar Péter;

2026-09-07 10:01:00 CEST

Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán.

Ma 13:00 órától visszatér az Országgyűlés közvetítése a köztelevízióra – közölte Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán. A kormányfő bejegyzésében hozzátette, hogy dönteni fognak a miniszterelnöki fizetése jelentős csökkentéséről. A vármegyék helyett – folytatta – jönnek a megyék, a főispánok helyett pedig a kormánymegbízottak.

Mint arról mi is beszámoltunk, hétfőn miniszterelnöki felszólalással kezdődik az Országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése. Várhatóan

döntés lesz a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról.

a parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat. A megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény tizenhetedik módosítását: a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig ismét kormánymegbízott lesz.

a módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza, ami jelenleg a házelnökével megegyező összeg, 3,8 millió forint. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a kormányfő fizetésének havi bruttó összege a képviselői tiszteletdíj összegének 1,91-szerese – 2,5 millió forint – lesz, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Ha nem képviselő a miniszterelnök, akkor az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese lesz, ami megegyezik a jelenlegi 3,8 millió forintos összeggel.