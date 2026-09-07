Magyar Péter felszólalásával indul az őszi ülésszak

Parlament;Országgyűlés;Költségvetési Tanács;médiatanács;Magyar Péter;vármegyék;

2026-09-07 07:13:00 CEST

A vármegyékről, a főispánokról és a miniszterelnök illetményéről is szó lesz.

Miniszterelnöki felszólalással kezdődik hétfőn az Országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Velkey Gábor (SZDSZ), Kádár Béla Lajos (MDF) és Nemes Miklós (FKgP) volt országgyűlési képviselőkről.

Az ülésen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök.

Várhatóan döntés lesz a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. A tíztagú testületbe a kormánypárt három, az ellenzék két képviselőt delegálhat, öt – szavazati joggal nem rendelkező – tagját pedig a szakmai szervezetek küldhetik.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, félórán keresztül pedig kérdések hangzanak el.

A parlament megvitatja két előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat.

A terjedelmes, indoklással együtt több mint 200 oldalas, a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása átvezeti a magyar jogrendszeren az alaptörvény tizenhetedik módosítását: a vármegyék elnevezése ismét megye, a főispánoké pedig ismét kormánymegbízott lesz.

A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza, ami jelenleg a házelnökével megegyező összeg, 3,8 millió forint. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a kormányfő fizetésének havi bruttó összege a képviselői tiszteletdíj összegének 1,91-szerese – 2,5 millió forint – lesz, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Ha nem képviselő a miniszterelnök, akkor az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese lesz, ami megegyezik a jelenlegi 3,8 millió forintos összeggel.

Sürgős eljárásban tárgyalja a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.

Az országgyűlési törvény szerint a parlament két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.

A május 9-én alakult Országgyűlés a tavaszi ülésszak végével a kormány kezdeményezésére szinte minden héten tartott rendkívüli ülést.

A most kezdődött őszi ülésszak Országgyűlés honlapján olvasható kormányzati törvényalkotási programjában decemberig 83 előterjesztés elfogadása szerepel.