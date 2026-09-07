Radnai Márk: Ha pár év múlva egy gyerek bekapcsolja a televíziót, mit lásson ott?

gyerekek;köztévé;paradigmaváltás;közmédia;társadalmi egyeztetés;Radnai Márk;politikai kultúra;Tisza Párt;Tisza-kormány;Közhang;

2026-09-07 11:30:00 CEST

A Tisza párt alelnöke közölte, hogy megnyílt a Közhangon a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés második fejezete. A politikus részvételre, egy új politikai kultúra felépítésére buzdít.

„Mondd el, hogy milyen legyen a jövő köztévéje, mert rajtad is múlik! Ha pár év múlva egy gyerek bekapcsolja a televíziót, mit lásson ott?” – hív mindenkit a közmédiáról a Közhang felületén indított társadalmi egyeztetésre hétfői Facebook-bejegyzésében Radnai Márk. A Tisza párt alelnöke, országgyűlési képviselő, egyben a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos közölte, hétfőtől megnyílt a közmédia jövőjéről szóló egyeztetés második fejezete is.

A Közhang oldalán összesen tíz fejezetben lehet majd véleményt mondani, ötletelni, javaslatot tenni arra, hogy milyen legyen a közmédia 2030-ban. A felvetés arra utal, hogy a teljes átalakításhoz szükség lesz az egész ciklusra, vagyis az újratervezés négy évig fog tartani. Radnai Márk szerint mindenesetre teljes paradigmaváltásra van szükség. – Egy másfél évtizeden át hatalmon lévő rendszer idővel képes volt saját valóságot teremteni maga köré. Elhitette mindenkivel, hogy nincs elég pénzed, nincs médiád, nincs elég tapasztalatod, és nincs elég időd ahhoz, hogy bármit megváltoztass. És persze azt is elhitette, hogy legyőzhetetlen – tette hozzá.

A kormánybiztos azt írta, hogy mindezek miatt kellett először egy másik valóságot teremteniük, egy olyat, amelyben már nem az ő szabályaik szerint gondolkodnak. Kiemelte, most az a feladatuk, hogy ebben az új valóságban felépítsenek közösen egy új politikai kultúrát.