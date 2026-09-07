A Szijjártó Péter vezette külügy a Covid-teszt- és védőfelszerelés-beszerzésekkel is magáncégek zsebét tömte

Szijjártó Péter;lélegeztetőgép;közpénzek; NER;magáncégek;Külgazdasági és Külügyminisztérium;védőfelszerelés;gyorstesztek;túlárazás;COVID-19;

2026-09-07 10:12:00 CEST

A csaknem 300 milliárd forintos lélegeztetőgép-biznisz mellett a koronavírus-járvány leküzdéséhez szükséges eszközökhöz is háromszoros túlárazással jutott hozzá az Orbán-kormány.

Hiába tudták az Orbán-kormány idején a Szijjártó Péter vezette akkori nevén Külgazdasági és Külügyminisztériumban, hogy háromszoros áron vettek Covid-tesztet, nem történt semmi – írja a 444 még egy 2020-ban a tárcánál készült összesítés alapján. A Tisza-kormány külügyminisztere, Orbán Anita még augusztusban tett feljelentést a 300 milliárd forintért beszerzett több mint 16 ezer – jelentős részben használhatatlan – kínai lélegeztetőgép ügyében, de most az is kiderült, hogy magáncégek kaszáltak a szintén Kínából beszerzett teszteken és védőfelszereléseken is.

Hatalmas sikerként állította be az Orbán kormány, hogy csaknem 17 ezer lélegeztetőgépet szereztek be a Covid-járvány alatt, de emellett érkeztek védőfelszerelések és tesztek is. A haszon jelentős része magáncégekhez vándorolt. – A haszon itt azt a különbséget jelentette, hogy azt, amit Kínában megvettek, mennyivel drágábban adták a Külügynek. A tesztek különösen jól fialtak, a rekorder a teljes vételár 67,37 százalékát rakták el – olvasható a cikkben.

A portál a jelzett külügyi összesítés alapján konkrét cégeket is felsorolt. A Speciál 99 Külkereskedelmi Kft. például 30 ezer darab covid19-gyorstesztet vett Kínában a járvány első évében, majd háromszoros áron adta el a magyar államnak. A megnevezett haszon 384 ezer dollár volt. A Speciál 99 Kft.-nek a külügyi tárca 570 ezer dollárt fizetett ki a tesztekért, majd kiderült, a cég 186 ezer dollárért vette a teszteket, darabonként 6,2 dollárért, majd 19 dollárért adta tovább.

A minisztériumi háttéranyagban, amely egy NAV-jelzés alapján készült, a TMT Technics, a Pro Concept, az OTT-ONE, a Gyömrői-sarok Projekt és a Marosport beszerzéseit részletezték, mindegyiknél megjegyezve, vezetői döntés kérdése, hogy tárgyalnak-e az adott céggel a „haszonról”. A NAV megküldte a nála lévő fuvarlevelek, illetve bizonyos esetekben azok töredékeiből végzett számítások alapján, hogy mennyi áfát kell befizetni, ebből derültek ki az eltérő összegek. – A bizniszben jóval több – köztük Fideszhez is köthető – cég vett részt, mint amennyiről írnak a háttéranyagban, viszont csak a megnevezettekről állnak rendelkezésre eredeti fuvarlevelek – áll a 444 összeállításában.