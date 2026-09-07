Sepsi Enikő, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora bejelentette a hallgatók előtt, „kezdeményezi a rektori megbízása lezárásáról szóló egyeztetést”

Színház- és Filmművészeti Egyetem;

2026-09-07 12:28:00 CEST

Az egyetem előtt álló változások tervezett előkészítése érdekében a mai napon kezdeményezem a rektori megbízásom lezárásáról szóló egyeztetést – jelentette be a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségén az egyetem jelenlegi rektora, Sepsi Enikő egy, a HVG birtokába került felvétel szerint.

„A rektori felelősség része a szakmai és intézményi kritikák meghallgatása, ugyanakkor világossá kell tenni azt is, hogy a szakmai intézményi kritika és a személyes minősítés nem ugyanaz. A véleménykülönbség természetes, de a lejáratás önös szándéka nem legitim eszköze a vitának. A rektor válasza nem a visszavágás, hanem a felelős döntés. A rektori felelősség nemcsak a munka folytatását jelentheti, hanem annak a felismerését is, hogy mikor szolgálja az intézmény jövőjét egy rendezett vezetői átmenet. Az új fenntartói testület miniszteri kijelölésével ennek most az SZFE-n is létrejöttek az intézményi feltételei. Sepsi Enikő hozzátette: „A folyamat lezárultáig változatlan felelősséggel látom el a feladataimat” – írta meg a hvg.

Mint azt lapunk szeptember 2-án a hvg nyomán megírta, Kovács András Bálint filmesztéta lett az SZFE-t fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Upor László dramaturg, műfordító, egyetemi tanár is helyet kapott a kuratóriumban.

A kuratórium működésének keretei a szenátushoz képest viszont még mindig korlátozottak, annak ellenére, hogy a szenátust évek óta sokan nem tartják autonómnak.

Sepsi Enikő lemondását április óta többször is követelték az egyetem diákjai.