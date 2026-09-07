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Lannert Judit visszavonta a csepeli Farkas Bertalan Általános Iskola igazgatójának vezetői megbízását

Az oktatási miniszter közölte, elvárja az ország minden intézményvezetőjétől és tankerület vezetőjétől, hogy a gyermekek érdekeit messzemenőleg a legfontosabb szempontnak tekintsék minden döntésüknél és a tisztségük betöltése során minden egyes nap.

Előző hét végén újabb csontváz esett ki a szekrényből. A csepeli Farkas Bertalan Általános Iskola gyógypedagógia tanárát, aki ugyan érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, de a Fóti Gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási érintettséggel jutott gyógypedagógusi megbízáshoz, szeptember 4-én azonnali hatállyal felmentette az intézmény vezetője – idézte fel Lannert Judit hétfőn a Facebook-oldalán.

Az oktatási miniszter bejegyzésében kiemelte, Páger Pál Attila gyógypedagógust 2026. augusztus 20. után vette fel az igazgató.

A pedagógusokat az intézményvezető választja ki és nevezi ki. Érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy az igazgató vezetői tisztségében ilyen mértékben felelőtlenül járt el. Páger Pál Attila neve nem csak a közösségi médiában szerepelt, hanem február óta folyamatban van ellene egy vizsgálati eljárás is gyermekbántalmazás ügyben” – írta a tárcavezető. Hozzátette,

a döntés hátterének azonnali kivizsgálást kérte és intézkedett, az igazgató vezetői megbízását visszavonta.

A miniszter hangzúlyozta, hogy az eset sajnos a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá. Egyfelől azt a tájékoztatást kapta, hogy a kinevezett tanár adminisztratív szempontból megfelelt. Ez – folytatta – egy hatalmas felkiáltójel, az érvényes erkölcsi bizonyítvány immár nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához. Hozzátette, a csepeli Farkas Bertalan Általános Iskola vezetője kinevezését követően, semmilyen más szempontot nem mérlegelt.

Lannert Judit azt írta, súlyos örökség ez, és kiemelte: nem nehéz sajnos visszaemlékezni arra, amikor a „nem volt kiskorú érintettje az ügynek” hamis és hazug állítás bejárta a médiát és az országot, tagadva és marginalizálva azt az óriási bűnt, amit egy hatalmi pozícióban lévő felnőtt egy kiskorúval szemben elkövetett. A Fidesz -KDNP kormány – hangsúlyozta – nemhogy gyermekközpontú oktatáspolitikát nem folytatott, hanem egyenesen a gyermekek kárára és ellenében cselekedett és döntött védhetetlen felnőttek érdekében.

Ennek a működésnek csírája sem maradhat a hazai oktatási rendszerben és oktatáspolitikában, írta a miniszter.

A tárcavezető úgy folytatta, hogy a vezetői autonómia nem csupán szabadságot jelent, hanem óriási felelősséget is. Azt várja el az ország minden intézményvezetőjétől és tankerület vezetőjétől, hogy a gyermekek érdekeit messzemenőleg a legfontosabb szempontnak tekintsék minden döntésüknél és a tisztségük betöltése során minden egyes nap. Ez az eset – szögezte le – elfogadhatatlan és a jövőben nem fordulhat elő, nem maradhat következmények nélkül.

Lannert Judit bejegyzése zárásaként közölte,

  • fontos a meglévő jelzőrendszer felülvizsgálata és megerősítése, amely a vezetői autonómiát nem sértve, egy alapos háttérképet ad minden kinevezés előtt.

  • és nem keveredhet olyan felnőtt, pedagógus a magyar oktatási rendszerben gyermekek közelébe, aki bármilyen szempontból veszélyt jelenthet számukra, aki nem azon dolgozik nap mint nap, hogy a rábízott gyermekeket a legjobb tudása és legjobb szándéka szerint tanítsa, segítse, támogassa.

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