Lannert Judit visszavonta a csepeli Farkas Bertalan Általános Iskola igazgatójának vezetői megbízását

oktatás;Csepel;Lannert Judit;

2026-09-07 13:40:00 CEST

Az oktatási miniszter közölte, elvárja az ország minden intézményvezetőjétől és tankerület vezetőjétől, hogy a gyermekek érdekeit messzemenőleg a legfontosabb szempontnak tekintsék minden döntésüknél és a tisztségük betöltése során minden egyes nap.

Előző hét végén újabb csontváz esett ki a szekrényből. A csepeli Farkas Bertalan Általános Iskola gyógypedagógia tanárát, aki ugyan érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, de a Fóti Gyermekotthonban elkövetett gyermekbántalmazási érintettséggel jutott gyógypedagógusi megbízáshoz, szeptember 4-én azonnali hatállyal felmentette az intézmény vezetője – idézte fel Lannert Judit hétfőn a Facebook-oldalán.

Az oktatási miniszter bejegyzésében kiemelte, Páger Pál Attila gyógypedagógust 2026. augusztus 20. után vette fel az igazgató.

„A pedagógusokat az intézményvezető választja ki és nevezi ki. Érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy az igazgató vezetői tisztségében ilyen mértékben felelőtlenül járt el. Páger Pál Attila neve nem csak a közösségi médiában szerepelt, hanem február óta folyamatban van ellene egy vizsgálati eljárás is gyermekbántalmazás ügyben” – írta a tárcavezető. Hozzátette,

a döntés hátterének azonnali kivizsgálást kérte és intézkedett, az igazgató vezetői megbízását visszavonta.

A miniszter hangzúlyozta, hogy az eset sajnos a rendszer súlyos hiányosságára mutat rá. Egyfelől azt a tájékoztatást kapta, hogy a kinevezett tanár adminisztratív szempontból megfelelt. Ez – folytatta – egy hatalmas felkiáltójel, az érvényes erkölcsi bizonyítvány immár nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához. Hozzátette, a csepeli Farkas Bertalan Általános Iskola vezetője kinevezését követően, semmilyen más szempontot nem mérlegelt.

Lannert Judit azt írta, súlyos örökség ez, és kiemelte: nem nehéz sajnos visszaemlékezni arra, amikor a „nem volt kiskorú érintettje az ügynek” hamis és hazug állítás bejárta a médiát és az országot, tagadva és marginalizálva azt az óriási bűnt, amit egy hatalmi pozícióban lévő felnőtt egy kiskorúval szemben elkövetett. A Fidesz -KDNP kormány – hangsúlyozta – nemhogy gyermekközpontú oktatáspolitikát nem folytatott, hanem egyenesen a gyermekek kárára és ellenében cselekedett és döntött védhetetlen felnőttek érdekében.

Ennek a működésnek csírája sem maradhat a hazai oktatási rendszerben és oktatáspolitikában, írta a miniszter.

A tárcavezető úgy folytatta, hogy a vezetői autonómia nem csupán szabadságot jelent, hanem óriási felelősséget is. Azt várja el az ország minden intézményvezetőjétől és tankerület vezetőjétől, hogy a gyermekek érdekeit messzemenőleg a legfontosabb szempontnak tekintsék minden döntésüknél és a tisztségük betöltése során minden egyes nap. Ez az eset – szögezte le – elfogadhatatlan és a jövőben nem fordulhat elő, nem maradhat következmények nélkül.

Lannert Judit bejegyzése zárásaként közölte,

fontos a meglévő jelzőrendszer felülvizsgálata és megerősítése, amely a vezetői autonómiát nem sértve, egy alapos háttérképet ad minden kinevezés előtt.